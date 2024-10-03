張家輝想參加《中年好聲音》 自揭係節目忠粉

影帝張家輝最近忙於為新片《重生》四出宣傳，日前接受無綫娛樂新聞台主播王鎮泉（泉叔）訪問時，自揭是無綫王牌綜藝節目《中年好聲音》忠粉，大讚節目勵志又正面，令他追看得肉緊又開心：「我成日睇嘅，之前啱啱疫情前後，喂！唔睇佢都唔知點算好，《中二》嗰陣我集集追嘅。（你係鍾意啲故仔？）我係鍾意個節目。」說畢，向來幽默的家輝忽然反問泉叔：「你哋係咪TVB㗎？」引爆全場爆笑。

家輝續說：「我覺得呢個節目好成功，我真心㗎，呢個節目畀咗中年人一個機會，佢後面嘅故事係感性嘅，呢個係節目嘅元素，亦因為呢啲元素，令到節目好睇咗」、「我自己（睇得）好開心啦，睇到佢哋點樣進級呀、點樣好努力、點樣有啲有talent、有啲參加過就滿足，都係幾正面一個節目。」當泉叔追問家輝會否考慮上節目做評判時，家輝坦言直頭想做參賽者，並促請無綫搞藝人版《中年好聲音》，張家輝說：「我直頭想參加，唓！有冇搞錯，點解唔搞個《中年藝人好聲音》。」