張家輝憑《贖夢》勇奪最佳導演 揚威英國電影節為華人爭光

影帝張家輝執導及主演新作《贖夢》，10月17日在英國曼徹斯特Grimmfest電影節（Grimmfest 2024）中勇奪「最佳導演獎」。今屆電影節20多部世界各地奇幻恐怖片參展，當中包括來自美國、意大利、英國等地的創意作品，而《贖夢》成功獲得評審團青睞，並一致通過家輝獲得最佳導演！

評審團表示，今年在眾多非凡的作品，以及一眾充滿想像力和創造力的導演角逐之下，家輝最終脫穎而出獲獎，他們形容《贖夢》為一套致幻的心理電影，讚揚家輝不指是編劇及導演，亦在電影中兼任主角。《贖夢》在影展中備受矚目，不僅榮膺最佳導演獎，還在「最佳驚嚇電影」及「最佳視覺及特殊效果」兩個獎項中獲評審團特別點名表揚。由楊文傑（Dennis Yeung）領軍的特技團隊，其出色的特技效果將片中的驚悚氛圍發揮得淋漓盡致，令《贖夢》成為今屆影展一大亮點。