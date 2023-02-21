張家輝新片《贖夢》搞煞科宴 許恩怡滿場飛集郵留念

拍攝結束感不捨

問及家輝這麼快就煞科有否不捨時，他直言：「煞科當日都覺得這樣就完了嗎？心裡不想太快完。大家都非常落力演出，有些演員拍完自己的戲份又不願離開，想再一齊玩多一陣，整個拍攝、工作氣氛都相當好。」劉俊謙續指：「其實我們煞科才數天，但已經好像有一段時間沒有見面。剛剛家輝哥都說見到好多劇組工作人員、開工時好污糟，今日個個都很乾淨、好靚。」而非常受大家喜愛的Natalie表示自己相當不捨，她說：「因為大部分都係自己拍，好想同大家一齊拍多點戲，相信好快有機會再見，做完後製我們戲院見。」家輝笑言：「你咁紅，這麼多戲都有你份。」講到現場拍攝方面，家輝指大家都有非常歇斯底里的戲份，將心底不為人知的另一面揭露出來，朱晨麗的角色則較為溫和。同樣有着不少沉重戲份的阿謙續指：「我本來都以為壓力會很大，但家輝哥給予我漠大的信心和信任，度戲時大家都有些想法，傾下去發現有不同靈感，就會有新的選擇，覺得相當好玩。」Natalie同樣表示覺得家輝在現場提供不少建議，對她演出極大幫助，她說：「首先他演過很多戲，知道我們有甚麼需要，如何幫助我們，又會在鏡頭旁邊不停幫我們，令我感到相當放心。」家輝笑着補充：「我自己都需要別人幫忙，我同謙仔拍好重心的戲份時都需要有人一路講背景資訊，我再做返出來。所以跟演員傾談過後發覺有更舒服的方法的話，當然要沿用來令大家演戲的準繩度更高。」