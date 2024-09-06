張家輝新片《重生》內地票房逆襲稱冠 雙喜臨門 《贖夢》連環入圍海外三影展

影帝張家輝主演的電影《重生》在內地票房報捷，成功擊敗多部同期中西猛片，成為今個暑假檔最強黑馬。家輝片中角色本身擁有幸福家庭，為了復仇演變成亡命之徒，戲中他再次展現影帝級演技。至於家輝自導自演新作《贖夢》同時傳來喜訊，宣布入圍海外三影展，接二連三有好消息，令家輝大感興奮。

《重生》於9月4日以超過560萬人民幣的成績，首次登上內地單日票房冠軍寶座，成功撼低多部同期中西猛片，強勢逆襲荷李活大片《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus），令電影上映第20天首獲單日票房冠軍，此等逆襲在內地影史中實屬罕見。對於《重生》能夠後來居上奪冠，家輝大感開心：「當然好興奮，今次係第二次與馬浴柯導演合作，默契度比上一次更高，合作得相當愉快。今次能夠喺咁冷嘅票房氣氛下得到咁嘅成績，簡直可以話係殺出條血路！感謝台前幕後付出嘅努力。」家輝今次戲中角色搶鏡，形象多變，當中演毒梟狂妄私生子，一頭金髮配搭血疤的造型，更被網民大讚，眾多影迷亦激讚家輝影帝級演技，成為片中最大亮點，演出片段更在網上熱傳，點擊率節節上升。