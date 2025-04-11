張家輝訓斥粉絲「教仔片」瘋傳 網民激讚︰教你做人好過拎100次簽名

張家輝訓斥粉絲瘋狂行為影片網路瘋傳 網民激讚︰短短幾句話勝過影相簽名

喺影片初頭，張家輝就向粉絲話︰「有時做我可能真係簽唔到名，拍唔到照，你唔可以唔接受呢啲情況，即係我每次都要同你去做晒所有嘢先咩，你支持我，我好多謝你，但你每次好極端咁，我一定要咁我一定要咁我……又唔可以一定，你咁大個仔，出嚟社會經歷好多嘢，都係需要有啲唔係一定，係咪呀？」之後，粉絲就話自己有佢套戲，張家輝再話「我知呀，如果有些時候我真的簽不到，你唔好咁極端，知唔知道呀！知唔知？我唔想聽你嗰啲你睇過我咩嘢，我要你知道你自己咁大個仔，唔好咁樣，知唔知呀！人家話做唔到你啲嘢，你就發狂，唔可以咁樣㗎嘛！我哋喺社會做嘢，成日都會碰到一啲唔如意嘅事，唔可以一啲唔如意嘅嘢，我哋自己就呀！呀！呀！咁樣唔得㗎，係嗎？明唔明白呀？」

張家輝就話要粉絲明白，先至幫佢簽名，點知呢個時候又有粉絲要求合照，張家輝就唔好意思咁話影唔到。被訓話嘅粉絲似又再有怨言，張家輝就話「你唔好嘈，我簽咗就係㗎喇，好冇，記住唔好咁樣，知唔知！」跟住呢位粉絲就回答「唔該晒」。 影片曝光後，網民一面倒大讚張家輝，例如「教你做人，好過拎100次簽名」、「說的好」、「其實明星真係冇義務教fans做人 所以張家輝真係好好心地」、「That's why 我一直都好欣賞呢個人，一個值得尊重嘅星！」、「好正！幫埋人教仔 」、「短短幾句話勝過影相簽名，一生受用。」、「還很有耐心 不會口氣不耐煩」、「好sweet」、「張家輝好好，咁樣同佢講道理，教仔咁教」、「呢條片好正，張導演好正，唔係嗰個明星直面咁樣分享出黎」及「家輝哥好好啦」等等。