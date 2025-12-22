張小倫宣布做老竇迎「小小倫」出世 公開愛妻孕照讚揚每位媽媽都是真冠軍

望子勇敢面對世界

張小倫上載照片同時撰文分享喜悅心情，他寫：「轉眼間由隔住老婆個肚踢我，到真正感受到佢嘅活力，BB瞬間就已經出世來到我嘅懷抱。由於我個仔Miles太大隻嘅原因，醫生提前預產期一星期就要叫老婆入醫院催生，點知催咗三日佢都唔肯出嚟，最後醫生都係決定開刀將佢掹出嚟；體重去到差唔多九磅，同我一樣手長腳長！生BB真係好似打一場激烈比賽，過程充滿着變數，喺產房聽到BB喊聲嗰刻，真係忍唔住喊咗出嚟。所以，生小孩不是單純的疼痛，而是一場需要勇氣、耐力和智慧的比賽。每一位媽媽都是真正的冠軍。」張小倫亦向太太公開愛的宣言「辛苦晒老婆Love you」，他又表示希望BB健康快樂成長，跟囝囝英文名意思一樣，可以勇敢面對這個世界。