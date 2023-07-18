張小倫網上節目喜遇女神鄧麗欣 公開示愛：細個幻想過追佢

劍擊港隊「大師兄」張小倫首個網上清談節目 《大師兄Friend嚟喇》，不經不覺已來到第八集，導演趁最後一集為大師兄送上驚喜，事先欺騙他請了18項香港紀錄保持者，香港女子游泳選手兼藝人歐鎧淳和蝦頭(楊詩敏)做嘉賓。在錄影當天蝦頭變了大師兄一直傾慕的女神鄧麗欣(Stephy)，嚇得上慣戰場的大師兄手騰腳震，到節目尾聲，忍不住衝動向Stephy 示愛，坦言細個曾經幻想過，如果第日大個Stephy 重係單身，好想追佢。

大師兄頓變小粉絲

原本大師兄為了炮製驚喜，特地為蝦頭煮了加入蝦頭的「真蝦頭湯」，豈料在錄影時驚見Stephy現身，隨即驚訝大叫: 「嘩！嘩！嘩！點解 ....係佢…我上次出席一個活動，本來話可以見到佢，最後冇，幾失望。嘩，今日見到...面都紅埋....」Stephy 笑道，「我係蝦頭喎，哈哈哈....你諗住問我咩問題....」大師兄隨即口啞啞，笑住話，「哎也！佢地扼住我，我連問題呀乜都未有，我都覺得有古怪架啦 .......」

大師兄雖然面對鏡頭拍攝時，仍保持專業態度，不過面對心中女神，則略顯拘謹，「佢地話有個嘉賓食素同白肉、所以我整左波菜千層面，同煲左個海鮮湯...」飲湯時 Stephy 大讚，「嘩，好飲喎」令大師兄十分開心，到節目差不多尾聲，他再也按不住興奮的小fans情緒，向著鏡頭坦白說，「節目組問過我，鐘意訪問咩女藝人，我話我中學時真係好鐘意佢，(望向Stephy )我重話，我好想追佢呀，假如佢依家重係單身o既話」Stephy 就笑道，「我都話, 最唔想就係d人見到我，同我講細細個就鐘意我囉.....哈哈... 」大師兄認真回應，「真係好多謝你肯上我個節目， 傾完計，好舒服，好開心，你地唔明架啦，哈哈」