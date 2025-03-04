張建聲開Live哭訴「冇人搵我拍戲」　自爆為搵金主飲到屙血：買層樓都保值過開戲！

現年41歲的張建聲因拍三級片《一路向西》而受到注目，而他在網劇《反黑》演大反派「招積」更成為其代表作。惟近年因港產片陷入寒冬期，張建聲亦工作量大減，日前他在社交平台酒後開直播，臉面通紅地哭訴作為香港演員「無戲拍」的慘況，又自爆為尋找投資機會，不斷要外出應酬，甚至「飲到屙血」，可惜很多時都是徒勞無功。而近年他把基地將移上廣州，心酸地呻「好X攰！」，但強調自己並非賣慘，因他熱愛演戲而絕不放棄，只望可以活到老、演到老。

近年港產片或網劇數量不斷萎縮，張建聲在直播中多次形容香港影視圈「個餅太細」，而比他叻的人有很多，所以「香港冇人搵我拍戲」，故他除了把重心移到國內，更會去馬來西亞及日本等地尋求機會，因為「我唔食，我屋企都要食」。他指自己在28歲那年才確定拍戲是唯一喜歡做的事，詎料卻遇上港產片不振，就算他出名拼博，為了角色願意增肥40磅，體重不停又加又減，拍危險鏡頭也不用替身，弄得滿身傷痕，「我用條命去演㗎！」，惟業界不振卻讓他感到無力。

張建聲：我真係好X攰！

當有網民留言問「攰唔攰」時，張建聲登時百感交集，變得感性而帶有淚光，鼻酸地說：「我好X攰！我真係好X攰。」他自爆為了尋找投資者而四出奔波，應酬時為難免要喝酒，結果飲到屙血、穿胃仍頂硬上，但很多時候可能只是白飲，他只希望能博得機會，一旦成功大家就可以有工開。

可惜是捱壞了身子卻沒有得到多大的回報，張建聲坦言連body check都不敢做，而其感情事都觸礁，他想結婚卻與女友分手收場，但他仍心繫演戲。面對眼前困境，雖說並非賣慘，但直言要開戲真的很困難，「你買層樓都保值過開一部戲！」，惟希望觀眾仍能支持港產片，「入場先啦」，看後才給予評價，無論讚彈都可以。