張惠妹願望解鎖首登日本武道館開騷 廿位家人組團撐場

張惠妹（aMEI）上個月飛往英國倫敦開騷，接著於5月2、3日赴日本舉辦「ASMR」巡唱，這是她首登有「演唱會聖地」美譽的日本武道館，也是繼王菲、周杰倫、五月天之後，第四個在武道館連開兩場、萬人觀眾的華語歌手！去年aMEI登大型人氣搖滾音樂節「Summer Sonic」，來到東京演出時，她問經紀人：「我怎麼一直都還沒有唱武道館？」一年之後團隊卯足全力地幫天后完成了這個心願！aMEI在演唱會上說：「去了世界上這麼多地方演唱，心裡總會有幾個夢幻的場地想要挑戰，武道館就是一個終於實現的夢想！」

開演前，aMEI問日本主辦方：「這麼有歷史的場館，我的演出有什麼『特別』要注意的嗎？」而對方笑著跟她說：「要怎麼帶動、怎麼跳、怎麼high都沒問題的！」aMEI還特別把家人全部帶來東京感受春天的氣息，20幾位家人同行，堪稱「最厲害的加油團」，更獲華裔日本歌后翁倩玉專程來捧場。

aMEI接下來將全面啟動「ASMR世界巡迴演唱會」升級版，在戶外體育場開騷，她在日本武道館的舞台上說：「這是ASMR演唱會室內版的最後一站，下星期開始就要挑戰戶外體育場的MAX版！」還不忘幽默表示：「我一定會很想念這兩天的空調！」而戶外的超大型巡演首站將於5月11日在南京奧林匹克體育中心開唱。