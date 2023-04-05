張惠妹高雄演唱會 Deep V落到肚臍：盡情做自己

aMEI在高雄站首唱新歌《離別總是那麼突然》，此時鋼琴嘉賓許郁瑛登場，隨著《過不去》以及前兩場唱《靈魂盡頭》，第三場選唱《身後》，aMEI帶哽咽的說：「每次唱完這3首歌都要好好深呼吸。」她接著形容感人的鋼琴有著很多情感，非常感謝許郁瑛，聽說對方第一次在家裡練習《身後》是邊哭邊彈；許郁瑛回憶起當時還跟工作人員求救問：「怎麼辦？後半段我都彈不下去。」工作人員頻頻為他打氣，今晚更有天后認證，aMEI表示：「沒有許郁瑛，這3首歌沒辦法這麼完美！」

aMEI鼓勵歌迷：想哭的話，不要忍！

此外，aMEI還表示《愛是唯一》那首歌的影片，每一天都是現場捕捉、快剪，每一天主角都不一樣，她好想在台下看，會留下來之後慢慢欣賞，「這是我們在高雄一起的回憶，也是我送給你們的禮物！」她不忘大讚工作人員非常厲害。在演唱《連名帶姓》前，她開玩笑說：「接下來這幾首歌應該沒那麼可憐，但如果你們還想哭的話，不要忍！我的個性是當我想一個人、想哭的時候，就不要忍，大方做自己，你想怎麼做就做，沒事的！就盡情做自己。」