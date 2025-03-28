張慧儀爆當年安排「彩瑤」早死原因 外型惹火曾被斥「雞格」

張慧儀近日接受鍾慧冰網上頻道節目訪問，她憶起1993年參加華裔小姐後由馬來西亞來港發展，但因廣東話一般，起初獲TVB安排在公司做接線生及每日讀報紙練廣東話。其後，張慧儀火速被安排加入處境劇《真情》，並飾演「彩瑤」一角非常入屋；不過，她就大爆由於自己性格率直及任性，加上形象惹火，自小在氣溫較熱的大馬生活，習慣衣著較為性感，所以外型不受同事歡迎，更惹起不少人單打指她「雞格」。
張慧儀續大爆「彩瑤」後來被編劇「賜死」離開劇組，原來就是跟她的性格不討好有關：「嗰時我好天真，我仲未意識到，亦有少少覺得唔緊要啦，係後來啲人講返畀我聽，但係真係假，我冇考究。」她續指其後因為馬來西亞好多觀眾寫信去TVB，希望張慧儀可以再出現，所以就有「阿貴」這個角色出現。
接拍王晶《強姦》系列
張慧儀以「阿貴」的身份「回歸」，在劇中性感演出因而被王晶睇中參演了《強姦3 OL誘惑》，沒料到這成為了她離開TVB的導火線。張慧儀透露當時所有工作都必須要經過TVB藝人部批准，但當時接拍這部電影，TVB製作部有極大迴響，「覺得我點解咁做，其實我都幾無辜，係TVB你哋同意我去做，做完返嚟畀人鬧嗰個又係我，話你《真情》入屋嘅，你又喺嗰邊咁。」但她認為做演員要可塑性高，讓觀眾睇她兩面的發揮，張慧儀指當時激動捍衛自己：「係你哋批准我我先做，你哋自己冇溝通咩？」其後，TVB 嬲爆表示：「你呀，你要慢慢教﹗，畀你紅咗仲得掂嘅？」最後，張慧儀認為大家立場唔同，所以決定分道揚鑣。