張慧儀爆當年安排「彩瑤」早死原因 外型惹火曾被斥「雞格」

張慧儀近日接受鍾慧冰網上頻道節目訪問，她憶起1993年參加華裔小姐後由馬來西亞來港發展，但因廣東話一般，起初獲TVB安排在公司做接線生及每日讀報紙練廣東話。其後，張慧儀火速被安排加入處境劇《真情》，並飾演「彩瑤」一角非常入屋；不過，她就大爆由於自己性格率直及任性，加上形象惹火，自小在氣溫較熱的大馬生活，習慣衣著較為性感，所以外型不受同事歡迎，更惹起不少人單打指她「雞格」。



張慧儀續大爆「彩瑤」後來被編劇「賜死」離開劇組，原來就是跟她的性格不討好有關：「嗰時我好天真，我仲未意識到，亦有少少覺得唔緊要啦，係後來啲人講返畀我聽，但係真係假，我冇考究。」她續指其後因為馬來西亞好多觀眾寫信去TVB，希望張慧儀可以再出現，所以就有「阿貴」這個角色出現。