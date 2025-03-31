張慧儀談當年悔婚 被拉丁舞王家暴：撻咗落地有嘢流出嚟

張慧儀近日接受鍾慧冰網上頻道節目訪問，繼上集大爆與盧慶輝「被分手」的一段情，今集，她就還原當年被已訂婚的「拉丁舞王」霍紹裘家暴及解除婚約的真相，更一度登上港聞版。 張慧儀的感情路崎嶇，2003年她宣布與拍拖不久的「拉丁舞王」霍紹裘結婚，惟公佈婚訊後，才發現對方並不適合自己，後來更發生了家暴事件。張慧儀還原真相表示：「嗰時好鍾意跳拉丁舞，後生啦，激情啦，見到佢好識跳舞，一下就沉淪咗，亦都冇去睇清楚係咪適合自己，好快嘅時間就覺得好似要結婚喇，其實交往冇幾耐之後我就宣佈咗自己要結婚，但係當我做咗呢個行為之後，公佈咗之後，好快就發覺對方唔係一個適合我嘅人。」

瀕臨精神崩潰

張慧儀表示當時婚禮上幾乎所有東西都是贊助的，所以一時不知如何向贊助商交代取消婚約，正值當時遇上沙士，她以疫情為由將婚禮延後，並與霍紹裘商討取消婚禮事宜「我同佢（霍紹裘）傾，由討論變辯論，繼而動武。」



張慧儀續指家暴翌日需要出席一部電影的開鏡拜神儀式，而該部電影更是由她擔正做女主角：「佢打我之後，我即刻撻咗落地下，感覺有啲嘢流咗出嚟，一定係血啦，流鼻血！跟住眼部即刻腫咗、瘀咗，咁我第二日點算呢？我咁嘅狀態唔可以開工，如果冇一個理由突然間唔出現，我喺呢個圈就玩完㗎喇喎！你甩底吖嘛！跟住我把心一橫，呢個都係一個契機，我宣布我唔結婚喇。」



張慧儀表示沒想到報警把事情鬧大，更登上港聞版，她直言事件是她人生中一個很大很大的打擊，令她精神狀態瀕臨崩潰：「我當時精神狀態已經去到，比如我一行出街，見到人交頭接耳講嘢，我就覺得人哋係咪討論緊我。」，於是她決定放棄香港的演藝事業，並搬去北京生活。



談到最新感情狀況，張慧儀表示：「冇，如果有我就唔會單身。」她坦言隨着養子Hanson長大，自己也想拍拖，被人疼錫，但若果沒有，自己一個人亦可以，感情事一切隨緣。

