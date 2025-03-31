張慧儀養子被指似某哨牙富豪 嬲爆強調Hanson 非私生子：大不了驗DNA

鄧兆尊早前在網上節目提到有女星同一時間與6名富豪搭上，其後意外懷孕，6位富豪都不願承認責任，各自給了100萬予該名女星，其後引來網民瘋狂猜測該名女星身份，當中有張慧儀名字。張慧儀日前在鍾慧冰網上節目，受訪時她嬲爆回應傳聞，但由於播出的回應非完整版本，因而令網民以為她直斥鄧兆尊，及後張慧儀在社交網澄清，她在片中批評的是一位不認識的網民，而非鄧兆尊。日前，鍾慧冰上載另一條訪問影片，當中張慧儀強調沒有被富豪包養，而養子Hanson 並非私生子。
張慧儀當年到孤兒院做義工，因而遇上養子Hanson，她表示當時自己突然很想做媽媽，加上Hanson有先天性心臟病，覺得他很難有人領養，因而產生了憐憫之心，並決定以單親的身份領養Hanson。轉眼間，Hanson 即將21歲，張慧儀坦言她改變了Hanson的一生，同時Hanson亦改變了她，她更感謝Hanson為她擋了不少爛桃花：「呢個小朋友唔係一個負累，佢反而幫我過濾一啲唔適合嘅，唔好再浪費時間，如果真係愛你嘅人，佢會接受你所有嘢。」
張慧儀提到早前被懷疑是鄧兆尊口中所指「與6位富豪交往，其後意外懷孕的女星」事件在內地社交網瘋傳，甚至有人指養子Hanson 的樣子與某某富豪一樣哨牙，以及說話口音似潮州話等等，更曾有人分享與「鄧某」的合照，並在留言區寫下張慧儀就是與六位富豪交往並未婚生子的女星，張慧儀即嬲爆警告：「不要再製造謠言」及後，對方亦馬上刪除留言。
張慧儀激動表示：「我好認真澄清，呢個（爆料中人）絕對唔係我！我一啲都唔驚，大不了驗DNA。我覺得唔好拎呢啲嘢嚟開玩笑，如果真有其人嘅話，畀大家發掘到呢個人咁又點，大家有冇諗過，對嗰個小朋友係有幾大影響？好好玩咩，好好笑咩？我覺得唔好，到此為止！亦唔需要再去猜測，呢個話題應該到此結束，講呢啲冇意義……何必貪一時口舌之快，講啲嘢影響到人。」