張慧儀養子被指似某哨牙富豪 嬲爆強調Hanson 非私生子：大不了驗DNA

鄧兆尊早前在網上節目提到有女星同一時間與6名富豪搭上，其後意外懷孕，6位富豪都不願承認責任，各自給了100萬予該名女星，其後引來網民瘋狂猜測該名女星身份，當中有張慧儀名字。張慧儀日前在鍾慧冰網上節目，受訪時她嬲爆回應傳聞，但由於播出的回應非完整版本，因而令網民以為她直斥鄧兆尊，及後張慧儀在社交網澄清，她在片中批評的是一位不認識的網民，而非鄧兆尊。日前，鍾慧冰上載另一條訪問影片，當中張慧儀強調沒有被富豪包養，而養子Hanson 並非私生子。





張慧儀當年到孤兒院做義工，因而遇上養子Hanson，她表示當時自己突然很想做媽媽，加上Hanson有先天性心臟病，覺得他很難有人領養，因而產生了憐憫之心，並決定以單親的身份領養Hanson。轉眼間，Hanson 即將21歲，張慧儀坦言她改變了Hanson的一生，同時Hanson亦改變了她，她更感謝Hanson為她擋了不少爛桃花：「呢個小朋友唔係一個負累，佢反而幫我過濾一啲唔適合嘅，唔好再浪費時間，如果真係愛你嘅人，佢會接受你所有嘢。」