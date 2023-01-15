張振朗拍新劇撼爆頭縫7針 樂易玲急搵整容醫生幫手

張振朗昨日拍攝新劇《奪命提示》一場動作戲時，被一支座地燈跌下來撞頭，傷及左邊眉骨位置，血流如注，隨即送院接受治療。無綫高層樂易玲向傳媒發放張振朗縫針後的照片，傷口呈L型，共縫了7針。 張振朗受訪時表示，監製和武術指導都已經做足安全措施，很多道具都已經「包膠」，但意外難料，形容今次只是小意思。他稱當時監製不停四處打電話，而樂小姐亦為他尋找了合適的醫生，幫他處理傷口，希望盡快康復重回劇組，不想拖慢進度，並多謝大家關心。

樂易玲漏夜搵整容醫生 樂易玲今日率領多位藝人出席公益金百萬行，無綫隊伍起步前更與行政長官李家超合照。樂小姐指張振朗在錄影廠受傷時流了很多血，但一直清醒，並由廠內的醫療隊先為他止血，然後再把他送入聖德肋撒醫院。她亦立即為他安排整形外科醫生，並表示：「振朗是靚仔，所以要找個好的醫生為他縫針，好讓他日後不會留下太大疤痕，預計年三十晚可以拆線，在農曆年後重返劇組。」