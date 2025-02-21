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娛樂
2025-02-21 11:30:00

張振朗開心《反黑路人甲》重播反應好 做「視帝朗」要押後人生大計

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張振朗開心《反黑路人甲》重播仍引來大家熱烈討論。

張振朗開心《反黑路人甲》重播仍引來大家熱烈討論。

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張振朗日前出席「77工作室」春茗暨慶功宴時，同場還有跟他在《刑偵12合作的林保怡。他表示非常期待《刑偵12》播出，他相信觀眾屆時會感到很有新鮮感。問到林保怡有沒有掟劇本，他說︰「有！佢場場都叫大家放開個劇本，唔好睇個劇本，成組就好開心，因為可以自由奔放。」

他又大讚林保怡非常專業，每次來到片場前已經做足功課，來到現場會跟大家研究那場戲可以發生的東西。他又指林保怡出的招數，可以令對手都可以接到，不會令對方應付不了。

張振朗大讚林保怡是非常好的前輩。

張振朗大讚林保怡是非常好的前輩。

《反黑路人甲》重播再牽討論，他表示很開心反應仍然很好。他說︰「唔知係咪開台以嚟我係第一個會去宣傳重播劇嘅artist，我記得我喺ig話重播，你哋記住快啲睇。咁我哋幾個譬如我、阿賴、朱仔，我哋成日都會喺度傾計，《反黑路人甲》當年係非常之開心。仲有浩信，我哋成日一齊喺個現場去諗好多嘢。咁依家重播，即係會有好多回憶喺個腦海入面會出現。」他更不忘公開呼籲大家再重看。

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張振朗開心《反黑路人甲》重播仍引來大家熱烈討論。

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早前他跟朱敏瀚去探望賴慰玲，振朗抱起BB時非常有父愛。問到他會否做爸爸，他說︰「我不嬲都好鍾意小朋友，我鍾意玩啊，望住佢哋都開心。但係你話我又真係要遲少少先，即係啱啱攞完獎，真係要努力去揾下錢先，去儲下錢，要儲多個錢先！」至於是否暗示女友是他的結婚對象，他說︰「唔知佢認唔認定我呢？相向嘅我覺得呢樣嘢，即係大家做好目前嘅嘢先，其他就遲啲再算。」

張振朗與朱敏瀚都探望剛生產完的賴慰玲。

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