張振朗開心《反黑路人甲》重播反應好 做「視帝朗」要押後人生大計

張振朗日前出席「77工作室」春茗暨慶功宴時，同場還有跟他在《刑偵12》合作的林保怡。他表示非常期待《刑偵12》播出，他相信觀眾屆時會感到很有新鮮感。問到林保怡有沒有掟劇本，他說︰「有！佢場場都叫大家放開個劇本，唔好睇個劇本，成組就好開心，因為可以自由奔放。」

他又大讚林保怡非常專業，每次來到片場前已經做足功課，來到現場會跟大家研究那場戲可以發生的東西。他又指林保怡出的招數，可以令對手都可以接到，不會令對方應付不了。