張敬軒主動獻身 攬實女粉絲重演鐵達尼經典場面

張敬軒日前以學生look出席手機品牌「練習生開學禮」活動，跟現場近七百名fans及觀眾唱歌兼大玩遊戲，玩遊戲期間，軒仔更賣大包主動攬實fans兼面貼面，冧到fans暈得一陣陣。
這次活動以「練習生開學禮」為主題，除了軒仔以「模範學長」的學生look現身，全場的fans及觀眾亦通通穿上校服，夠晒隊形。其中，抽觀眾玩遊戲環節，最令台下fans瘋狂尖叫，軒仔在「軒公許願池」遊戲中跟兩位女fans互動，所有觀眾入場前於紙上寫上希望跟軒仔一起達成願望。第一位女粉絲想跟軒仔扮演電影《Titanic》中男女主角Jack及Rose在船頭扮飛的經典畫面，不過由於身高關係，軒仔要跪在女粉絲後面從後攬住女粉絲，他更自帶風扇「自備海風」，引得全場大笑，這時場內更響起《Titanic》的主題曲，軒仔便站起來再次從後抱着女粉絲，而且還面貼面，全場頓時爆叫，女fans開心到笑不攏嘴，又怕醜到背台掩面，十分搞笑；另一位女fans則希望軒仔在她面前撒嬌，軒仔立即撟住女fans手臂，然後把頭挨落fans膊頭並溫柔地說：「你唔好唔開心啦。」又引來台下fans起哄，更說：「佢個膊頭好好瞓！」笑料不斷。
為了答謝現場觀眾的支持，軒仔還額外多唱幾首歌，期間，他提到曾經推出過一隻以翻唱歌系列的專輯《Dahlia》，並唱出自鄭秀文的《值得》；唱完《值得》後，台下大叫encore，軒仔續說：「我喺歌廳表演嘅時候，逢星期五、六晚我都會有一part係唱陳慧嫻小姐嘅歌，因為細個未變聲、青春期未發育嘅時候係女仔聲唱女仔key嘅歌，將以下呢首《傻女》送俾大家。」最後唱出《隱形遊樂場》時，為了照顧坐在後方的觀眾，軒仔走到台下並跑到後場位置獻唱。