張敬軒來者不拒送抱抱 二千fans無懼紅雨通排為見一面

張敬軒上周六(21日)於英皇娛樂樓高三層的期間限定概念店「0 e:ffect Concept Store」舉行見面會，當日天文台發出紅色暴雨警告，不過亦無阻歌迷熱情，早前已登記的六百歌迷無懼紅雨，一早到場排隊，歌迷來自五湖四海，當中的澳洲歌迷更是即日來回，只為見軒仔一面。軒仔為回饋熱情歌迷，被要求可否抱抱時，他都來者不拒，令見面會頓變「擁抱大會」。

同日亦是軒仔「『HINSIDE OUT張敬軒演唱會』雙封面彩膠」及「『盛樂演唱會』雙封面白膠」開賣，為了搶得心頭好，歌迷早一晚已從popup store門外排隊，參加見面會的歌迷、買碟人龍加上圍觀途人，站滿舖外街道及時代廣場外的空地，高峰時一度多達二千人，場面墟冚。見面會結束後，仍有大量歌迷在舖外等候，為答謝冒雨等候數小時的歌迷，軒仔特意走到概念店busking的玻璃櫥窗位置跟大家打招呼，「多謝大家，今日辛苦晒啦，落雨濕濕。希望大家多啲嚟我哋EEG嘅Pop-up Store玩啦，同埋多啲喺香港消費。」同時又向店舖對面時代廣圍觀的歌迷say hello，「Hello對面嘅朋友辛苦晒喇，多謝晒，辛苦大家啦，好多謝你哋好多人都山長水遠嚟到。」

見面會期間，不少歌迷都禮貌詢問軒仔可否抱抱，軒仔都來者不拒，見面會頓時變成「擁抱大會」。除了見面、擁抱合照，歌迷亦爭取時間跟軒仔傾偈，軒仔亦發揮其幽默本色，例如見到一位身高超高的女歌迷，軒仔笑問：「你食咩大㗎？食到咁高。」有歌迷向軒仔報喜表示自己快要結婚，軒仔又問道：「你結婚，你諗清楚㗎嗱？」全場即時爆笑，最後當然衷心送上祝福。有歌迷跟軒仔攬攬後，軒仔便問道：「你好緊張喎，你個心跳得咁快，隻手又震晒。」

軒仔呼籲大家留港消費，更身體力行，往隣近的英皇鐘錶珠寶消費，獲英皇集團主席楊受成博士及太太陸小曼於店內迎接，軒仔挑選金飾送給爸爸，又化身銷售員成功sell客買金器首飾。