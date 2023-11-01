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娛樂
2023-11-01 16:58:06

張敬軒出席新加坡音樂節 心痛歌迷烈日暴曬送機

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張敬軒飛新加坡出席音樂節活動，大批fans送機。

張敬軒早前出發到新加坡參加亞洲最盛大的音樂節「One Love Asia Festival」，隨後便轉飛澳洲舉行「THE NEXT 20張敬軒巡迴演唱會．澳洲站」。軒仔扺達香港機場前，一眾fans早已守候，由於接近中午時份太陽猛烈，但一眾fans依然無懼高溫等候，認真有心，而出名錫fans的軒仔一到場落車後便立即多謝fans的支持，又逐一跟他們自拍傾偈。

 

 

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張敬軒走近fans讓他們拍照。

而日前在電話品牌活動上，跟軒仔扮電影《Titanic》場景的女fans亦有前來送機，當軒仔走到女fans前準備跟她自拍時，有人便「搞事」起來，立即播放《Titanic》的主題曲《My heart will go on》，軒仔聽到後便對着fans說：「Titanic呀，啊！你呀！」女fans問：「你唔認得呀？」軒仔即笑謂：「我記得呀！我一世都會記得呀！Titanic因為你而冇沉過。」

fans們互動後，入閘前，軒仔跟fans們來張大合照，合照前，他將在fans群中的一張小摺櫈拿上手一起合照，「辛苦你哋呀，我想攞張櫈仔影相呀。」有歌迷問為甚麼拿着櫈拍照，軒仔說：「因為你哋辛苦囉，成日都拎住呢張嘢。」隨後又不忙調戲fans，「呢個仲可以睇埋你哋個pat pat size。」

張敬軒唱了多首廣東歌及國語作品。

音樂節上，軒仔一出場便以《Sweet Escape》炒熱氣氛，他坦言上次到新加坡已經是十多年前的事，作為音樂節上唯一一位廣東歌的代表，軒仔除了唱了多首國語作品如：《My Way 、《過雲雨》、《無能為力》、《斷點》及《只是太愛你》，亦唱帶來不少廣東作品包括《騷靈情歌》、《Yes and No》、《櫻花樹下》，軒仔表示：「在過去的時間裏面，隨着韓國的音樂愈來愈發達，我們的華語歌，尤其是我們的廣東歌在市場上的market share好像是愈來愈小，但是我覺得廣東話也是我們華人當中最美妙的一種語言，所以還是希望夠在新加坡多多去推廣我們的廣東歌，我們有很多非常優秀的音樂人。」

在唱《櫻花樹下》時，由於室外氣溫太熱，軒仔最後亦忍不住脫下外套，全場歌迷頓時起哄尖叫；在唱出當晚最後一首歌《只是太愛你》時，全場近萬歌迷跟軒仔大合唱，氣氛超high。完show後，多年未有到新加坡的軒仔便趁機外出宵夜來個小慶功，期間有歌迷聞風而至，後來守候歌迷更多達百人，填飽肚後的軒仔亦十分識做，跟他們逐一合照。

張敬軒唱了多首廣東歌及國語作品。

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