張敬軒出席新加坡音樂節 心痛歌迷烈日暴曬送機

張敬軒早前出發到新加坡參加亞洲最盛大的音樂節「One Love Asia Festival」，隨後便轉飛澳洲舉行「THE NEXT 20張敬軒巡迴演唱會．澳洲站」。軒仔扺達香港機場前，一眾fans早已守候，由於接近中午時份太陽猛烈，但一眾fans依然無懼高溫等候，認真有心，而出名錫fans的軒仔一到場落車後便立即多謝fans的支持，又逐一跟他們自拍傾偈。

而日前在電話品牌活動上，跟軒仔扮電影《Titanic》場景的女fans亦有前來送機，當軒仔走到女fans前準備跟她自拍時，有人便「搞事」起來，立即播放《Titanic》的主題曲《My heart will go on》，軒仔聽到後便對着fans說：「Titanic呀，啊！你呀！」女fans問：「你唔認得呀？」軒仔即笑謂：「我記得呀！我一世都會記得呀！Titanic因為你而冇沉過。」 跟fans們互動後，入閘前，軒仔跟fans們來張大合照，合照前，他將在fans群中的一張小摺櫈拿上手一起合照，「辛苦你哋呀，我想攞張櫈仔影相呀。」有歌迷問為甚麼拿着櫈拍照，軒仔說：「因為你哋辛苦囉，成日都拎住呢張嘢。」隨後又不忙調戲fans，「呢個仲可以睇埋你哋個pat pat size。」