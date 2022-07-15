張敬軒出手闊綽 送六位數字厚禮賀Tyson Yoshi

本地獨立歌手Tyson Yoshi (程浚彥） 一向偏愛美國知名銀飾品牌Chrome Hearts， 他不時在社交網上載的照片，身上總會帶着這個品牌的銀器。Tyson Yoshi 今個星期日(17日)28歲生日，與他老友鬼鬼的張敬軒就大手筆為壽星仔送上厚禮。Tyson Yoshi 在ig限時動態大曬軒仔送的禮物，片中所見有背囊、不同大小的袋、記事簿、銀器飾物等，全是Tyson Yoshi 最愛的品牌Chrome hearts，放滿整個梳發，這些物品估計總值六位數字。Tyson Yoshi收到禮物後， 更稱軒仔為「黐線佬」，他興奮寫道：「黐線佬，多謝大佬送嘅禮物。」

而軒仔亦有於IG限時動態轉發Tyson Yoshi的貼文，透露原來他以前亦極愛這個品牌，現在「斷捨離」將愛轉贈，他寫道：「人生嚟到斷捨離嘅階段，希望可以將一啲曾經帶過快樂比自己嘅物品送俾喜歡佢哋嘅人，從而將嗰份快樂再傳遞落去。喺自己細個啲嘅時候，有啲物品有時都係令自己再努力啲嘅動力，而家即使將佢哋收埋咗嘅時候，拎返出嚟望住佢哋依然會記得嗰個時候嘅自己。我好開心可以見到自己當時擁有呢個物件嗰陣時嘅嗰個笑容重新出現喺另外一個人嘅面上，嗰份滿足感係比滿足更滿足。好多謝你收留佢哋 」其後，軒仔又笑言原本只是想送條毛畀Tyson Yoshi，他寫道：「我本身都想送條毛俾你，但係開show 嗰陣時剃晒，依家都未到可以收割嘅時候。#腳毛」。