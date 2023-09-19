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娛樂
2023-09-19 17:55:00

張敬軒到大學發掘潛質新人 成班學生狂叫「除衫」

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張敬軒受邀為由樹仁大學主辦的「IAE大學聯校歌唱比賽」擔任評判及表演嘉賓。

張敬軒早前於會展《REVISIT張敬軒演唱會》上宣佈將會開辦演藝學校，今年內將會正式公開招生。日前，軒仔受邀為由樹仁大學主辦的「IAE大學聯校歌唱比賽」擔任評判及表演嘉賓，順便為演藝學校揀卒，軒仔直言：「歡迎大家隨時DM我」，發掘有潛質年青新一代。

由於主辦方事前保密功夫做到足，當歌唱比賽開始時，司儀介紹軒仔出場，觀眾的歡呼聲接近炸爆禮堂，同學們紛紛大叫「張敬軒你好靚仔呀、我愛你呀張敬軒、張敬軒除衫！」

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張敬軒出現令大家感驚喜。

軒仔還未表演，同學又已經嗌定encoreencore歌曲，「張敬軒《下次愛你》、張敬軒encore、張敬軒《雪花抄》」，甚至sidetrack 都識，氣氛高漲。比賽前，軒仔不忘為各參賽同學打氣，又笑說：「聽講今日好似有人唱我啲歌𠻹喎，邊個咁沙膽！」隨後表示自己今次到來也是學習，「每次睇啲大學比賽我都覺得：『嘩！好勁呀佢哋！』有啲已經好似可以即刻出唱片咁樣，所以今日都希望嚟呢度睇吓有冇啲有潛質嘅新人，大家要加油啦！」

當二十多位參賽者演唱過後，司儀便請軒仔上台分享表演心得，軒仔表示最重要是投入，enjoy台上的演出時間，他提到當日獨唱組冠軍演唱陳奕迅的《浮誇》時，絕對是全程投入，觀眾亦很自然地被他牽動情緒，「我覺得社會上嘅工種都帶唔到嗰種腎上腺素興奮嘅感覺，所以我覺得做表演嘅人係好開心，應該好好地咁enjoy個舞台。」

張敬軒應邀做評判及表演嘉賓。

問到站在台上，如何令自己冇咁驚，軒仔坦言「驚係正常」，就算現在做直播演出，事前綵排得很好，一樣會緊張，「呢啲叫做『Stage Fright』，係完全正常，就算無論幾大嘅super star，佢哋都會有呢樣嘢。只不過係佢哋嘅經驗同training有冇辦法令到佢哋喺首歌嘅前奏，或者喺佢嘅第二句就已經可以冷靜到自己。」他透露自己的抒緩方法就是與觀眾建交流，「譬如上台同大家打吓招呼呀、或者真係當你好想得到佢哋回應嘅時候，就可以派吓心心，哈哈。當你同觀眾建立咗一個關係嘅時候，其實你會對佢哋有信任，咁你就唔會怕佢哋。」

隨後他便唱出《餘震》及《裝睡的情人》兩首歌曲，演唱過後觀眾不斷狂呼encore，而原來只預備演唱兩首歌的軒仔最後亦滿足觀眾需求，再次出台唱出《櫻花樹下》，期間有同學表示希望與軒仔合唱，軒仔亦一一答應，難得跟軒仔同台唱歌，兩位同學都十分興奮。

 

張敬軒開心見到同學仔表現出色。

Encore前，軒仔謂在後台見到一眾參賽者時，覺得很開心，因為一班喜歡唱的人能夠相聚是一件很開心的事，「其實冇職業歌手同業餘歌手之分，當我哋沉浸喺音樂入面嘅時候，大家都係鍾意音樂嘅人。我每次喺學校入面表演，我都覺得好開心，因為嗰種距離好近，可能有啲朋友唔係成日聽我嘅作品，所以我好珍惜每次可以唱歌俾大家聽嘅機會。」歌唱比賽結束後，過三百歌迷及同學仍未離去，紛紛於校門外守候軒仔，馬路邊的人龍長達百餘米，認真誇張。

軒仔不忘為各參賽同學打氣。

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