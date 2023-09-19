張敬軒到大學發掘潛質新人 成班學生狂叫「除衫」

張敬軒早前於會展《REVISIT張敬軒演唱會》上宣佈將會開辦演藝學校，今年內將會正式公開招生。日前，軒仔受邀為由樹仁大學主辦的「IAE大學聯校歌唱比賽」擔任評判及表演嘉賓，順便為演藝學校揀卒，軒仔直言：「歡迎大家隨時DM我」，發掘有潛質年青新一代。 由於主辦方事前保密功夫做到足，當歌唱比賽開始時，司儀介紹軒仔出場，觀眾的歡呼聲接近炸爆禮堂，同學們紛紛大叫「張敬軒你好靚仔呀、我愛你呀張敬軒、張敬軒除衫！」

軒仔還未表演，同學又已經嗌定encore及encore歌曲，「張敬軒《下次愛你》、張敬軒encore、張敬軒《雪花抄》」，甚至sidetrack 都識，氣氛高漲。比賽前，軒仔不忘為各參賽同學打氣，又笑說：「聽講今日好似有人唱我啲歌𠻹喎，邊個咁沙膽！」隨後表示自己今次到來也是學習，「每次睇啲大學比賽我都覺得：『嘩！好勁呀佢哋！』有啲已經好似可以即刻出唱片咁樣，所以今日都希望嚟呢度睇吓有冇啲有潛質嘅新人，大家要加油啦！」 當二十多位參賽者演唱過後，司儀便請軒仔上台分享表演心得，軒仔表示最重要是投入，enjoy台上的演出時間，他提到當日獨唱組冠軍演唱陳奕迅的《浮誇》時，絕對是全程投入，觀眾亦很自然地被他牽動情緒，「我覺得社會上嘅工種都帶唔到嗰種腎上腺素興奮嘅感覺，所以我覺得做表演嘅人係好開心，應該好好地咁enjoy個舞台。」

問到站在台上，如何令自己冇咁驚，軒仔坦言「驚係正常」，就算現在做直播演出，事前綵排得很好，一樣會緊張，「呢啲叫做『Stage Fright』，係完全正常，就算無論幾大嘅super star，佢哋都會有呢樣嘢。只不過係佢哋嘅經驗同training有冇辦法令到佢哋喺首歌嘅前奏，或者喺佢嘅第二句就已經可以冷靜到自己。」他透露自己的抒緩方法就是與觀眾建交流，「譬如上台同大家打吓招呼呀、或者真係當你好想得到佢哋回應嘅時候，就可以派吓心心，哈哈。當你同觀眾建立咗一個關係嘅時候，其實你會對佢哋有信任，咁你就唔會怕佢哋。」 隨後他便唱出《餘震》及《裝睡的情人》兩首歌曲，演唱過後觀眾不斷狂呼encore，而原來只預備演唱兩首歌的軒仔最後亦滿足觀眾需求，再次出台唱出《櫻花樹下》，期間有同學表示希望與軒仔合唱，軒仔亦一一答應，難得跟軒仔同台唱歌，兩位同學都十分興奮。