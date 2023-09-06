張敬軒化身優雅揸lift人 一人分飾三角玩回憶殺

張敬軒在個人演唱會再三encore而被封「Encore之王」，早前他獲邀為英皇珠寶的CORE & ENCORE系列拍廣告短片，一人分飾三角encore經典造型，包括「櫻花樹下」簡約白色恤衫、倫敦Royal Albert Hall演唱會華麗隆重的紅色西裝，以及一身翡翠綠天鵝絨套裝的優雅造型，呈現他從初出茅廬的怕醜小子，到登上國際舞台巨星的演變，猶如「軒仔」到「軒公」的廿多年人生縮影。

呼喚encore的回憶

短片誠意十足，特別搭建出歐式復古風格電梯，極具電影感。堅守初衷的張敬軒以一身翡翠綠造型，在電梯上升的過程中，遇到不同時期的自己，並以幽默有趣的方式進行互動。當中軒公在廣告中重拾求學時期的「老本行」，變身「揸lift人」，粉紅色爆谷在軒公手中變成櫻花瓣瓣，配合歌曲《櫻花樹下》中描述的初戀浪漫感覺，令初出道的「軒仔」形象瞬間浮現。片中的珠寶更刻鑄了軒公的個人簽名，場景、道具都暗藏彩蛋，fans必定睇得明。

一向鬼馬又幽默的軒公經常爆金句，今次以其優雅經典風格，以其個人經歷度身訂造「Stay You Stay Original」故事，令他也忍不住感慨：「著住呢三套服裝令我回想起不同時期嘅自己，產生了站在舞台中央認真表演的恍惚感，好似由我初出道到現在的所有經歷瞬間在我腦海中閃過，包括觀眾的掌聲和他們熱情呼喚我Encore的回憶！」