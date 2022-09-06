張敬軒化身「樂壇社工」 泳兒感動爆喊︰軒仔係好好嘅前輩同朋友

張敬軒昨晚（5日）化身「樂壇社工」，為十月二日於九展舉行《Vincy Chan Breaking live 2022》的泳兒(Vincy)進行「心理輔導」，軒仔的貼心支持，令Vincy於直播期間感動爆喊，同時更為即將開show的她打下強心針！ 為宣傳演唱會，Vincy昨晚於社交平台進行直播，分享其演唱會理念，她透露由三年前開始「暗黑系列」的音樂企劃，一直有一個想法及概念，就是如何突破自己，不論在演唱上又或是舞台上，「所以喺今年年初嘅時候，我同公司講可唔可以支持我，俾我好任性地做一次我自己心目中最不一樣嘅演唱會。當時同公司講，我好希望每一位入場嘅觀眾都能夠經歷一個不一樣嘅音樂會，不論喺視覺、聽覺、舞台設計同節目內容，就係要俾觀眾打破對泳兒或音樂會嘅固有感覺，所以演唱會名叫『Breaking』，公司聽咗之後十分支持，如果今次能夠做到大家心目中『Breaking』嘅演唱會，就已經達到我所想。」

軒仔欣賞泳兒求變 Vincy的直播吸引不少圈中藝人收看，包括：張敬軒、Tyson Yoshi、衛詩、王君馨及組合Per se的Sandy等，一向活躍於社交平台的軒仔更於直播期間「亂入」，軒仔表示這個音樂會是Vincy一個新的里程碑，「我哋作為歌手，每幾年俾自己開一個演唱會，其實係一個肯定，當然係會好忐忑，其實我可以話俾你聽，我又何嘗唔係呢？當然忐忑無分大細，每一個人都會覺得有各種嘅不安，無論係面對自己嘅表演等等，而家仲要加埋疫情嘅壓力。自己作為同公司嘅兄弟姊妹，喺隔離都覺得你好叻，真係覺得你係好努力好努力咁做緊。」 對於轉型「暗黑」，軒仔亦謂是一件好事，「我以一個好了解生活當中嘅Vincy，同埋以一個大哥哥嘅身份，知道當你一個人過去經歷咁多，有各種壓力，仲要你係一個對自己要求咁高嘅人，我記得成日同Vincy做show佢都會不斷去責備自己，『呢度有個音唔準。』、『呢度有個音唔靚。』你係最冇權去俾壓力自己嘅人，所以我好希望你可以好好去enjoy呢個舞台。你嘅用心同埋你嘅努力，觀眾會睇到，所以俾心機，唱好啲歌，投入喺表演入面。」隨後軒仔又分享一些舞台經驗予Vincy，種種貼心舉動，令Vincy隨即感動爆喊，而一眾網民更謂有「軒公」之稱的軒仔應改名為「樂壇社工」，十分搞笑。