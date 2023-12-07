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娛樂
2023-12-07 16:59:51

張敬軒吸金力驚人 帶挈自家團隊拍廣告搵銀

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張敬軒首攜團隊一齊拍廣告。

張敬軒今年已經接拍超過十多個廣告，吸金力驚人！最近軒仔代言的健康食品「御藥堂」更睇中埋他的團隊「H Crew」，出錢請來軒仔自家團隊跟他齊齊拍廣告。軒仔除了自帶吸金力，這次更帶挈身邊人搵真銀，廣告遊戲片一上架瞬即登上YouTube熱門位置，認真犀利！

H Crew」包括經理人華華、助手阿迪、髮型師Ritz、化妝師Cyrus、造型師Constance及攝影師Kiko。今次拍攝內容參考軒仔的皇牌YouTube 節目《軒公敲碗》，改名為《軒仔敲碗》，大玩各式各樣遊戲，現場準備了不同的關卡考驗這班跟軒仔平時日對夜對的人對軒仔的了解度及默契。

軒仔與H.Crew首先大玩「軒仔九宮格」，鬥快估軒仔的身體部位。雖然經常對着軒仔，但團隊仍然未能及時估中，場面非常搞笑。

其中關卡需要參加者邊打拍子邊輪流根據題目講答案，甩beat或答不到便輸。當眾人要求說出「張敬軒嘅歌名」，團隊竟然未能繼續說出軒仔歌曲，軒仔即怒稱：「我想解散呢隊Team！」十分搞笑。

最後一個遊戲「以訛傳訛動作版」，兩組計時比賽，唔準講嘢只做動作，較快估中所有題目的一組便贏。軒仔得到的題目是「軒公周遊遊」，軒仔更要「小軒軒」落場幫拖，不過隊員還是未能估到，氣得軒仔說：「我想講粗口呀！」最後還要軒仔出口術提示，「新節目名呀。」經理人華華立即信心十足說出，「軒公周遊遊！」眾人於遊戲中旇展渾身解數兼大放笑彈，遊戲結束後，軒仔亦十分識做，送出客戶的產品予團隊作為獎勵。

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團隊竟然答不出軒仔歌曲的名字。

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