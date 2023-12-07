張敬軒吸金力驚人 帶挈自家團隊拍廣告搵銀

張敬軒今年已經接拍超過十多個廣告，吸金力驚人！最近軒仔代言的健康食品「御藥堂」更睇中埋他的團隊「H Crew」，出錢請來軒仔自家團隊跟他齊齊拍廣告。軒仔除了自帶吸金力，這次更帶挈身邊人搵真銀，廣告遊戲片一上架瞬即登上YouTube熱門位置，認真犀利！

「H Crew」包括經理人華華、助手阿迪、髮型師Ritz、化妝師Cyrus、造型師Constance及攝影師Kiko。今次拍攝內容參考軒仔的皇牌YouTube 節目《軒公敲碗》，改名為《軒仔敲碗》，大玩各式各樣遊戲，現場準備了不同的關卡考驗這班跟軒仔平時日對夜對的人對軒仔的了解度及默契。