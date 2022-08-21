張敬軒呼籲fans為阿Mo打氣 感慨So Ching日子唔易過

張敬軒今日在旺角舉行簽唱會，逼爆整個商場，他在活動上預告未來的工作情況，包括擔任羅文紀念演唱會嘉賓。一直關心MIRROR演唱會事故的他，不忘呼籲全場fans集氣，為仍留醫的阿Mo(李啟言)打氣，他著大家叫「阿Mo加油」，並謂稍後會把短片傳給阿Mo的父母。

為阿Mo打氣是最大的支持 張敬軒表示，從新聞報道得知阿Mo的情況有進展，雖然是緩慢，但總算是好的進展，「我覺得我哋而家可以做到嘅，都係為佢打氣，等佢好好地、有正能量去面對治療。自己住過院，都知個心情起伏，如果佢知出面有人為佢打氣，相信佢心情都會好啲。」他表示，未有跟阿Mo聯絡，一來不想打擾對方，二來有中間人更新對方的情況。

張敬軒認為So Ching的日子也過得不易。