張敬軒唔想張竹君叫自己個名 Stanley拖女友捧場

張敬軒「THE NEXT20演唱會」的補場已進入第4場，軒仔於演唱會上跟觀眾交流，坦言不想再於張竹君醫生口中聽到他的名字。今次補場，軒仔亦有跟公司表達意見，他表示：「不如我哋搵過個時間再開啦，我真係唔想再喺張醫生個口到聽到『張敬軒』呢三個字。我哋同事係咪可以送張飛俾張醫生睇？佢呢三年都好辛苦。我又好擔心明明大家好開心睇演唱會，但大家有人生安全憂慮。一月份暫停個騷後，我好多晚都好難瞓得著。公司同我講，退飛觀眾唔夠3%，我喺呢度真係要多謝大家。」
至於嘉賓方便，第二晚及第三晚就請來吳林峰及洪嘉豪，而第四晚更請樂隊Dear Jane。軒仔表示很喜歡吳林峰的聲音，兩人認識由網友開始，及後邀請吳林峰為他寫上五首高質作品給他，更預告很快大家便會聽到兩人合作的作品面世。而吳林峰則表示，當他收到軒仔邀請他任演唱會嘉賓時，心想：「會唔會係搞錯？係咪想搵林峯咋？」引得觀眾哈哈大笑，接著他又說，從前參加歌唱比賽，別人告訴他，唱張敬軒歌一定可以入決賽，更說可以溝到女。
洪嘉豪Dear Jane任嘉賓
第三場嘉賓洪嘉豪上台便向軒仔這位哥哥道謝，表白沒有張敬軒就不會有洪嘉豪，場面感人。洪嘉豪是軒仔前經理人的兒子，從小便跟著媽媽及軒仔開工，「我讀大學嗰陣，同媽咪講想試吓作曲做音樂，我就突然收到軒仔哥哥電話，叫我喺尖沙咀某某琴行等，然後佢就買曬所有製作音樂嘅器材俾我，琴啦、電腦啦好多好多，直到今日大家聽到由洪嘉豪作曲嘅音樂，都係用佢送俾我嘅器材做出嚟，流住張敬軒DNA，冇張敬軒就冇洪嘉豪今日音樂上嘅道路。」軒仔更即場將跟隨自己多年的紅色咪送給洪嘉豪，他表示：「有一年你跟我去澳門演唱會，我想落台聽下觀眾席啲聲，叫你幫我代唱時，你就係用呢支咪，而家我將呢支跟咗我十年嘅咪送俾你，希望你有一日拎住呢支咪上紅館！」洪嘉豪當場被感動得差點落淚。
第四晚嘉賓Dear Jane就表示，認識軒仔十幾年：「之前有一個好靚嘅錄音室喺廣州，免費借俾我哋用幾日，準備埋食宿，三餐包曬！最特別係知我哋錄完音好肚餓，連宵夜都準備埋，五，六年前，我已經教佢哋隔離，真係好細心，好多謝你。」隨後，Dear Jane四人齊向軒仔做心心手勢，軒仔開心大笑：「我好少俾四個佬咁樣，好驚嚇，多謝曬，Love You too！」此外，連日來也有不少圈中好友到場支持，昨晚Mirror成員邱士縉（Stanley）與女友Alina都有拍拖捧場，Alina亦在IG限時動態狂出Po，兩人獲安排坐在握手位，當軒仔走近時，Alina邊自拍邊飛吻，相當興奮。