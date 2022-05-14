張敬軒唔想張竹君叫自己個名 Stanley拖女友捧場

張敬軒「THE NEXT20演唱會」的補場已進入第4場，軒仔於演唱會上跟觀眾交流，坦言不想再於張竹君醫生口中聽到他的名字。今次補場，軒仔亦有跟公司表達意見，他表示：「不如我哋搵過個時間再開啦，我真係唔想再喺張醫生個口到聽到『張敬軒』呢三個字。我哋同事係咪可以送張飛俾張醫生睇？佢呢三年都好辛苦。我又好擔心明明大家好開心睇演唱會，但大家有人生安全憂慮。一月份暫停個騷後，我好多晚都好難瞓得著。公司同我講，退飛觀眾唔夠3%，我喺呢度真係要多謝大家。」

至於嘉賓方便，第二晚及第三晚就請來吳林峰及洪嘉豪，而第四晚更請樂隊Dear Jane。軒仔表示很喜歡吳林峰的聲音，兩人認識由網友開始，及後邀請吳林峰為他寫上五首高質作品給他，更預告很快大家便會聽到兩人合作的作品面世。而吳林峰則表示，當他收到軒仔邀請他任演唱會嘉賓時，心想：「會唔會係搞錯？係咪想搵林峯咋？」引得觀眾哈哈大笑，接著他又說，從前參加歌唱比賽，別人告訴他，唱張敬軒歌一定可以入決賽，更說可以溝到女。