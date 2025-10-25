張敬軒唔like軒公個名？自覺受唔起 《軒公敲碗》暫停有原因

張敬軒昨日（24日）出席香港首個萬聖節音樂嘉年華Spooky Halloween，更連唱10首歌曲，包括有《Deadline 》、《羅賓》、《酷愛》、《青春告別式》、《笑忘書》等等，他表示戶外騷的氣氛非常好，但音響問題自覺表現80分。提到同日是老闆楊受成跟太太結婚40周年宴會，他表示自己有上台演唱祝賀，然後再過來嘉年華，自己也有準備禮物，是寢室用品。

提到他早前出席一個由方健儀主持的活動，事後他在直播表示對於被叫「軒公」叫到悶，方健儀隨即於網上道歉表示在稱呼上有所疏忽。他表示只是一場誤會，事後也有跟同方健儀聯絡。他表示是自己的疏忽，在直播中沒有說清楚，坦言「大家鍾意點叫就點叫啦！」 他透露方健儀打開手機見到那一條帖文彈出，見到不少人讚好及討論，怕他的粉絲感到不快，於是留言致歉。他表示今次事件亦是對他很好的警剔，自己也有看網民的留言，「有啲批評好好，唔好覺得深夜開直播唔會上新聞。（有冇諗過會咁惹火？）係新常態。自己睇下啲批評都係好好反省機會，有時自己講嘢方式唔合時宜，處理得唔好，所以係好好嘅課題，多謝大家先真。」

為何會有不想被叫「軒公」的想法，他解釋說：「我唔係唔鍾意個名，但好多大我幾十年嘅長輩都會叫我軒公，我個人比較傳統，覺得輩份上唔係好受得起，所以嗌返軒仔啦！有時見到長輩咁叫，我都係話嗌返軒仔啦！」 他指連老闆楊受成也是叫他做「軒公」，「佢每次見、大庭廣眾、都係叫軒公軒公咁樣，我真係受唔起呀！」他強調自己不是不喜歡，只是長輩叫他「軒公」的話會「笠水啲」。問到張媽媽會叫他甚麼時，他說：「我阿媽叫我……都係『喂！』『死仔！』咁樣囉！」