張敬軒商台擺檔寫揮春謝票 吊筆寫字功架十足

今年1月1日，張敬軒於《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》上奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」獎項，為答謝一眾有份投票給他的樂迷，軒仔日前正式展開謝票活動。

謝票首站，軒仔去到商業電台，加上臨近新年，他於《早霸王》節目的訪問後，便以毛筆即席揮毫寫揮春送給主持森美、小儀及梁嘉琪，除了「早霸王」揮春，軒仔更寫了一度「桃花滿門 愛人狂來」的符，十分搞笑。隨後軒仔便移師至商台地下大堂，親自set好枱櫈等「架步」，便立即「開檔」。雖然寫揮春未正式開始，但收到風的商台員工已一早蜂擁到大堂排隊，人龍由正門排到商台停車場，十分墟冚。