張敬軒商台擺檔寫揮春謝票 吊筆寫字功架十足

今年1月1日，張敬軒於《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》上奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」獎項，為答謝一眾有份投票給他的樂迷，軒仔日前正式展開謝票活動。
謝票首站，軒仔去到商業電台，加上臨近新年，他於《早霸王》節目的訪問後，便以毛筆即席揮毫寫揮春送給主持森美、小儀及梁嘉琪，除了「早霸王」揮春，軒仔更寫了一度「桃花滿門 愛人狂來」的符，十分搞笑。隨後軒仔便移師至商台地下大堂，親自set好枱櫈等「架步」，便立即「開檔」。雖然寫揮春未正式開始，但收到風的商台員工已一早蜂擁到大堂排隊，人龍由正門排到商台停車場，十分墟冚。
一眾商台DJ森美、小儀、少爺占、阿禮、朱薰、Terry梁泰來、急急子等亦紛紛到大堂「輪街症」。軒仔亦十分有心思，每一張揮春都為對方度身訂造，例如寫了「一枝獨瘦」給森美、小儀得到「招財進佬」、少爺占則搞鬼地要求軒仔寫上「快高長大」給當奴、而病到七彩的歪歪，軒仔便寫了一張「青春告別sick」的揮春，創意十足之餘亦順便宣傳新歌，認真犀利。期間C AllStar成員梁釗峰剛好到商台工作，軒仔便叫他過去，「寫啲嘢俾你，有冇乜嘢心願？」隨後便靈機一觸寫上：「釗級紅！！！」又謂：「大紅大紫呀我哋！」
除了寫揮春，商台員工亦趁機將有關軒仔的物品如：即影即有相片、叱咤場刊、大碟等，都一一拿出來給軒仔簽名，而軒仔亦來者不拒、有求必應。 軒仔由「開檔」到寫完，不停地寫足三個鐘，而且更是「吊筆」，絕對功架十足。而軒仔fans亦都一樣，於商台外企足三粒鐘支持軒仔，就算落雨亦不願離開。一向愛錫fans的軒仔離開商台時，便走上前跟他們傾偈兼合照，以答謝他們冒雨守候。