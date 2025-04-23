張敬軒回應李駿傑新歌涉抄襲 自爆思念方大同：夜晚發夢見到佢

張敬軒今日（23日）出席「易賞錢MoneyBack」品牌發佈活動，他接受訪問分享日前化身黑魔后兼白雪公主拍攝影片的點滴:「我同自己嘅團隊喺Office搭咗個綠幕喺度拍，我有少少失望，我諗住扮白雪公主，我諗住我自己化完妝一定會好靚，點知我化完之後覺得好似蔡琴，但係都幾好玩。」他透露網上綜藝節目《軒公敲碗》已經有數集的存貨，有計劃在今年推出，以及有望邀請好友王菀之拍片。

不捨方大同 離世 至於最近有報道指薛凱琪因方大同離世太過傷心而導致情緒出現問題，他回應：「冇特別慰問，其實我最近喺呢四至五個月都處理緊方大同，同埋我哋公司好重要嘅前輩離世嘅事，因為生活當中大家太多交集，太多對方嘅影子活喺生活裏面，又或者有好多回憶，最好嘅方法就俾大家各自嘅空間去獨處，喺呢段時間有陣時夜晚發夢見到佢，俾自己偷偷氣飲啖水，第二朝如果瞓得唔好嘅話就去城門水塘行山，城門水塘係我嘅熱門地點，我見到啲馬騮就好開心。」

張敬軒回應李駿傑新歌涉抄襲 被問到Jeremy李駿傑新歌涉抄襲急下架，是否有關心後輩對於創作方面而出現情緒問題，他表示：「我覺得呢啲話題有幾個層面，本身MIRROR嘅成員都有自己嘅熱度，所以好多人Focus，或者好多人會睇住佢哋嘅表演，我相佢哋會處理到壓力。」他指現階段有許多創作音樂的程式：「我哋做音樂嘅人要多加小心，有人話我隻《青春告別式》好似洪嘉豪嘅《逆時車站》，但《逆時車站》係出得早過《青春告別式》，我覺得旋律好順就會咁樣寫，所以會多加注意。」

李駿傑的新歌《Tie Me Now》被網民質疑他抄襲韓團Stray Kids歌曲《Red Lights》。

拒仿效 Tyson Yoshi 為女粉絲胸前簽名 講到最近好友Tyson Yoshi為女粉絲胸前簽名，他堅拒仿效對方，並表示：「我最近有Fans紋我個樣喺隻手度，我喺度諗如果有一日唔鍾意我咁點算？」

Tyson Yoshi為女粉絲胸前簽名