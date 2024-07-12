張敬軒地獄式操肌練靚個pat 預告10月澳門開騷

張敬軒今日出席手機品牌活動，軒公表示近期積極操肌，「我現在要早上6時起床7時半做早禱，八時多開始操練，要踩樓梯機操練腳肌。」他笑言母親常嫌他腳幼，希望能全身線條均勻， 以免上下身不合比例，要先減體脂再增肌，「雖然我望落唔算肥或厚，但其實很多脂肪，去到四字頭都積聚在周圍，所以要消脂，所以大家見我整個人瘦削了。」談到最辛苦之處， 就是操腳和操腹肌，「跑山、跑平地、跑沙灘，原來很辛苦，但教練說要練靚個Pat，著褲好睇啲。」

現在要每日食5餐，軒公表示已適應，反而最難是為操肌改變生活習慣，「要早瞓，因為要有肌肉，仲要飲多些水，因為我們出來工作,有時我不想去廁所,但一日要飲4公升水，我覺得最辛苦係操腹肌、操腳。」他表示，即將閉關，全面為下星期的4場美加巡唱作準備。完成演唱會後將回港，8月17日將與余德淳博士舉行辯論式佈道會，並於10月在澳門倫敦人場館舉行全新rundown演唱會。

談到早前被自稱鋼琴老師上門，闖進張敬軒居所拍照並在網上公開，他表示看見報道及經理人cap網上圖片才知，核實上一手住客真是上門銅琴老師的學生，由於對方是靚女鋼琴老師，從後門進入，菲傭誤聽「Chan」是「Cheung」，才讓對方逗留，甚至想煮早餐給對方。事後他已加強保安，笑言自己在家穿樽領衫，不會「坦蕩蕩」，即使有闖入也不擔心太失禮。