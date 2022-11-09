張敬軒夥譚仔 三哥女團 推介下載手機App送「鏈茶」

譚仔雲南米線(譚仔)及譚仔三哥米線(三哥)，分別推出全新會員計劃，以及手機應用程式「譚仔MY線會」、「三哥辛派」App。譚仔與三哥邀來張敬軒(軒公)，夥拍譚仔女聲合唱團「勿演女笙」，以及正式出道的三哥女團「SamGirls」，一起載歌載舞拍攝宣傳片，更與清湖池屋系列推出新口味薯片，供會員及會員換購。

食米線構思出女團 片中軒公演製作人，正構思兩女團造型與風格，當一籌莫展時兩碗米線幻化成靈感女神，黃色碗譚仔米線的蒸氣，迎來「勿演女笙」構思，4位譚仔姐姐戴上可愛冬菇頭飾，配以輕快舞步娓娓唱出「63萬份滋味，怎會吃得膩，啖啖譚仔味，怎麼可捨棄」。黑色碗三哥米線則綻放出「SamGirls」光芒，冷艷又火辣以K-pop電音唱出「打開三哥辛派，獨家著數大晒」，又示範高難度拗手及扭腰後再rap「真三粉、鐵三粉，換領獎品至夠fun」，令軒公大叫「hot！」正當軒公左右為難思考較喜歡那隊時，兩團歡樂合唱拍住上跳舞，軒公靈機一觸：「鍾意米線，點會有界線？」

要 遮遮炮製有聲的米線 網友形容軒公「被歌唱事業耽誤了的喜劇演員」，將為喜劇電影《超神經械劫案》拍攝，參與這次宣傳片，他感到很高興：「今次係好好嘅熱身，平時我多以冷面笑匠的形象示人，遇上表情豐富的譚仔姐姐及三哥姐姐，一齊練習七情上面，希望活學活用，將這番顏藝應用在電影上。」作為「早餐界KOL」的他，最期待分享這條片給家中的「遮遮」看：「上次她精心炮製『有聲的三文治』技驚四座，希望她從宣傳片中了解到世上也有『有聲的米線』。」

譚仔女團華麗回歸 由隊長玲玲姐、副隊長彩燕姐領軍的譚仔女團勿演女笙，演出保持高水準。玲玲姐相當自信：「我們『勿演女笙』都像譚仔的『勿演』一般充滿彈性，可塑性高，今次以甜美清新的吸睛造型comeback，希望帶來新鮮感。」彩燕姐表，示與三哥姐姐合作意義重大：「擦出了不少火花！我最喜歡『鍾意米線，點會有界線』這歌詞，大家都是姊妹！拍攝休息時更一起dance battle，希望快點有下次演出！」

SamGirls 首度登場 初試啼聲的三哥女團SamGirls，隊長秋樺姐大有來頭，她是「第一屆三哥砂砂小姐選美大賽」冠軍，這次率領三哥姐姐介紹「三哥辛派」，她相當榮幸：「我的志願便是以香麻辛辣影響生命，這次獲此重任，以熱唱和辣舞宣揚三哥滋味，簡直是實現夢想。」席間她不忘關心軒公的早餐：「三哥早前推出全新豐盛早餐，希望軒公的遮遮會一同成為『三哥辛派』，以三哥手機app外賣自取給軒公試試。仲有譚仔早餐也相當馳名，『兩個都愛，兩個都下載』！」