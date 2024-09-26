張敬軒家中最後一隻愛貓病逝 雙眼通紅開直播：佢最後打針離開

張敬軒（軒仔）家中最後一隻愛貓Leslie近日因病逝世，軒仔前晚（24日）在社交網傷感留言表示︰「一到咗夜晚，返到屋企自己一個，情緒就無法躲藏，掛住叻li。」其後，他雙眼通紅開直播，與網民聊天。 直播中，軒仔心情沉重表示：「我冇特別嘢講，純粹坐坐吓覺得有啲情緒，會掛住佢，間中會諗『Leslie會喺邊？依家唔知點呢？』好彩有大家陪我。」軒仔續指在上周的粉絲見面會翌日Leslie就走了，並直言Leslie離開的前一個星期，他都睡得很差，怕醫院突然打來，又表示送Leslie上寵物善終公司的車後，個人開始感覺到虛脫，他直認︰「唔敢再養小動物。」

軒仔邊講邊自責，指對Leslie 臨終前的事處理得唔夠好，他哽咽透露最後是決定打針讓愛貓離開 ︰「我覺得處理得好差，冇辦法始終唔係我一個人話事，媽媽有佢諗法，佢最後打針離開。點解處理得好差？因為覺得應該早啲畀佢打針，等佢早啲舒服啲……但係唔止出於唔捨得，亦因為佢一直情況唔穩定，當佢好似仲有意識時候，唔想…」軒仔更指感覺到Leslie是刻意選擇這個時間離開：「今個星期我開始演唱會meeting，其實好得意，你話佢哋懂性又得，緣分又得。飯團、妹妹、Leslie都係喺我準備忙演唱會之前走，佢哋好錫我。」軒仔近年3隻寵物先後離開，他直言離開對彼此都是解脫，並謂︰「膊頭輕咗，有時工作或者出埠都會比較放心，唔使再心掛掛。」