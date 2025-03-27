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娛樂
2025-03-27 15:53:20

張敬軒成為白雪公主有回應 網民加推王菀之變後母Tyson Yoshi成小矮人

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張敬軒被人惡搞成《白雪公主》，連他本尊也忍不住要回應。

張敬軒被人惡搞成《白雪公主》，連他本尊也忍不住要回應。

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迪士尼真人版電影《白雪公主》自上畫以來負評如潮，香港的網民就發現女主角Rachel Zegle同張敬軒撞樣，更把軒仔的樣子跟《白雪公主》的劇照合成，驚訝發現零違和感。網民紛紛tag張敬軒的社交帳戶，而今早他就自貼一張合成圖，留言說︰「你哋班人恨到啦，我諗你成世人都冇諗過，有朝一日會得到白雪公主會同你講早晨呀恭喜大家成就解鎖！早晨呀你哋#希望做呢幅圖嘅朋友，返工要注意交通安全，食飯要慢嚼細嚥，飲水要細細品嚐，落雨出街要帶定支避雷針」

張敬軒自己PO一張合成圖跟大家講早晨。

張敬軒自己PO一張合成圖跟大家講早晨。

Tyson Yoshi︰掟你落街

之後他再留言：「雪姑同各位柒友講早晨，打開個窗~早晨」；又錄了句「早晨歌」放在留言，並指是「雪姑柒友2025 Theme Song 春日夢 」軒仔的回應更激起網民的創意，再將王菀之變成後母，軒仔看完之後留言說︰「施主收手啦好嗎」Tyson Yoshi被白雪版張敬軒嚇親，留言：「佢黐x咗線啊」，軒仔就回覆：「你再嘈我叫雪姑cosplay 1994 揸你部車，或者喺續集要你拖住雪姑」。Tyson Yoshi 不甘示弱，回敬：「掟你落街」，但沒想到其後有網民將他key成小矮人，引來不少網民爆笑。

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Tyson Yoshi與張敬軒成為網民惡搞的對象。 網民表示很想看這個版本的《白雪公主》。 網民表示很想看這個版本的《白雪公主》。

張敬軒笑言「拍親都係荷李活片」

有網民就貼出陳年的惡搞配音《新白雪公主》片段，軒仔索性錄音說出其中一句對白，笑言當年是由他配音。亦有網民列出其他電影海報，指軒仔跟其他外國明星撞樣，他留言說︰「唔好話我唔拍戲呀, 只不過我拍親都係荷李活片咋！」

張敬軒成為白雪公主有回應 網民加推王菀之變後母Tyson Yoshi成小矮人

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