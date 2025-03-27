張敬軒成為白雪公主有回應 網民加推王菀之變後母Tyson Yoshi成小矮人

迪士尼真人版電影《白雪公主》自上畫以來負評如潮，香港的網民就發現女主角Rachel Zegle同張敬軒撞樣，更把軒仔的樣子跟《白雪公主》的劇照合成，驚訝發現零違和感。網民紛紛tag張敬軒的社交帳戶，而今早他就自貼一張合成圖，留言說︰「你哋班人恨到啦，我諗你成世人都冇諗過，有朝一日會得到白雪公主會同你講早晨呀。恭喜大家成就解鎖！早晨呀你哋！#希望做呢幅圖嘅朋友，返工要注意交通安全，食飯要慢嚼細嚥，飲水要細細品嚐，落雨出街要帶定支避雷針」

Tyson Yoshi︰ 掟你落街 之後他再留言：「雪姑同各位柒友講早晨，打開個窗~早晨」；又錄了句「早晨歌」放在留言，並指是「雪姑柒友2025 Theme Song 春日夢 」軒仔的回應更激起網民的創意，再將王菀之變成後母，軒仔看完之後留言說︰「施主收手啦好嗎」Tyson Yoshi被白雪版張敬軒嚇親，留言：「佢黐x咗線啊」，軒仔就回覆：「你再嘈我叫雪姑cosplay 1994 揸你部車，或者喺續集要你拖住雪姑」。Tyson Yoshi 不甘示弱，回敬：「掟你落街」，但沒想到其後有網民將他key成小矮人，引來不少網民爆笑。