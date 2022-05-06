張敬軒扮齊MIRROR十二子 再發千字文分享感受

張敬軒最近為手機品牌首次執導拍片，更化身MIRROR成員，今日（6日）軒仔於自己社交平台公開拍攝海報的製作花絮彩蛋短片，為這個「冚街軒」海報寫了千字文表達拍攝感受。



軒仔出PO有感而發，自言入行到現在都見証過三、四代藝人的年代，有成功有失敗，最重要是努力，如果不努力，就算有幸運之神眷顧也不可能獲得成績，他寫：「呢十二位年輕人四年前都喺呢個城市嘅四方八面、各行各業入面行出嚟，憑着自己努力同觀眾支持，跌低又爬番起身，最後成為今天本地最成功、人氣最高嘅男子組合。」當然除了自身的努力，身邊的團隊亦同樣重要。



其實這次軒仔將所有精力都放在導演工作上，但他在彩蛋中的海報一人分飾十二位鏡仔，自嘲是以「無賴方式」在片中曝光。雖然只是「二創海報」，但態度認真的軒仔自言不會馬虎，軒仔為了還原十二子的不同造型，拍攝前花上逾10小時化妝及拍攝，並特意找來原裝MIRROR衣服提高還原度，即使找不到原裝，軒仔更特別訂造服飾，誠意十足。