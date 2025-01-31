張敬軒改韓名「大彬」自爆早與「彬」結緣 任圭賢演唱會嘉賓有意攻韓國市場(有片)

張敬軒擔任沙田馬場舉行《農曆新年賽馬日》的表演嘉賓，在財神公仔陪伴下獻唱賀年版的《櫻花樹下》，其中一段改為《迎春花》，但軒仔一度轉唔切只好哼歌，連他也忍不住笑了出來，及後他唱出《羅賓》。軒仔表示初三入場非常熱鬧，自己更袋了不少tips，他更開心表示做埋今日便可收爐。

自爆乳名 與「彬」早結緣 他甫見傳媒先以韓文圢招呼，提到早前他獲圭賢取名為「張大彬」，他稱當年阿爺起名時有想過用「彬」字，因為北方人愛有乳名，所以叫「小寧」，在小學時的名字叫張寧，到大個要再改名便有諗過叫「張彬」。他指廣東人關係，翻譯聽到叫「張大彬」，已經笑到說不下去。 他大讚圭賢非常好人，對方給予他感覺認識多年，性格很好。他透露對方在慶功當晚，全程坐在他那圍。自己送了兩支名酒給圭賢，對方識英雄重英雄，他亦收到對方給予的兩支酒。

積極學韓文 唱韓版自家作品 張敬軒繼上次與成始璄合唱後，再擔任圭賢演唱會嘉賓，他稱跟韓國藝人合作獲益良多，如出台mark位各方面都跟香港不同，非常專業，後台很乾淨，希望未來可以跟他們合作，互相交流，亦希望可以多些在韓國節目亮相。 他透露現在有跟韓語老師學習，今次為了準備韓文《A Million Pieces》花了五六日學發音，坦言難過學日文。他表示公司有意鋪排跟韓國不同單位合作，未來或將自己部分熱門歌曲改為韓語版。 他羨慕韓國開騷氣氛很好，歌迷事前會交代手燈如何安排，非常尊重別人，韓星走到觀眾席亦不用大量保安，很有規律。他表示香港的文化很不同，笑謂要分E人同I人專區。

自爆狂吃安胎食物 談到他的工人姐姐懷孕，他穩媽媽會煲湯給對方飲，姐姐的妊娠反應嚴重，曾留醫一個月。他指姐姐過去多次懷孕不成功，自言腳頭好，現時姐姐佗穩四五個月。他又提到張媽媽為姐姐設計一連串安胎計劃，但最重要老人家可以受照顧。他又笑言媽媽由小到大都充當大妗姐及坐月專員，令他以前吃不少安胎食物，搞到像自己有了。 小休兩星期 他表示會休息兩星期，自己雖是基督徒但也會參考下民間習俗，自己會行山，掃街，希望想到太安樓，更謂父母已經食匀太安樓不同美食。他指2025對行業是充滿挑戰，亦會趁放假想些新搞作。