張敬軒有意孖尹光以諧趣組合出歌 讚陳卓賢廚藝達餐廳水準(附訪問片)

張敬軒今日於灣仔英皇珠寶出席代言「CORE & ENCORE」珠寶系列產品發布會，他已經第6年擔任代言，向來喜歡搞搞新意思的軒仔與fans大玩IG問答遊戲，提問軒仔的「私人尺度」，原意是估算他無名指戒指圍尺寸，但不少粉絲諗多咗，有估算20或30厘米，他笑言視為讚美，「有fans估20cm，我諗如果係20cm，真係粗過大脾，咁就唔係戴戒指，連頸鏈都未必戴得落，雖然有少少網絡欺凌，但都欺凌得幾開心。」

問Tyson「借肌」

軒仔將於11月與林家謙舉行拉闊音樂會，他表示已今晚有第二次製作會議，他認真表示，「其實今次很嚴格，因為有兩個音樂人的音樂會，所以無論音樂或音響都想呈現最好俾樂迷。」至於視覺上享受方面，他笑言見到他與家謙同站台上，已是一種視覺享受，騷肌則要問Tyson Yoshi借「腹肌」，他坦言雖擁有Tyson健身室的會籍，但從未去操練。

最拿手唱 《少理阿爸》

對於不少網民呼喚他與尹光合唱，軒仔就自言是尹光fans，更表示想過以「諧趣歌手」形式與尹光出碟，問到他最愛唱的尹光名曲，除了《荷里活大酒店》，他笑言是「少啲理會爸爸」(《少理阿爸》)，問到會否與林家謙開show時合唱尹光歌曲？他認為可以考慮「都幾好喎，我未聽過佢(林家謙)唱咁唔文青的歌，兩個阿伯喺台唱。」他不忘大讚尹光的新歌《Dear Myself》好聽，直指是年度黑馬歌曲，「好好聽，因為佢用自己標誌性唱腔，去唱佢對職業、觀眾和舞台的一份情，好感情。」除了歌曲，他亦讚歎整個演唱會宣傳，顯示尹光與時並進的專業態度。他亦透露稍後將會以不派台的方式推出新歌。