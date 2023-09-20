張敬軒有意孖尹光以諧趣組合出歌 讚陳卓賢廚藝達餐廳水準(附訪問片)

張敬軒今日於灣仔英皇珠寶出席代言「CORE & ENCORE」珠寶系列產品發布會，他已經第6年擔任代言，向來喜歡搞搞新意思的軒仔與fans大玩IG問答遊戲，提問軒仔的「私人尺度」，原意是估算他無名指戒指圍尺寸，但不少粉絲諗多咗，有估算20或30厘米，他笑言視為讚美，「有fans估20cm，我諗如果係20cm，真係粗過大脾，咁就唔係戴戒指，連頸鏈都未必戴得落，雖然有少少網絡欺凌，但都欺凌得幾開心。」
問Tyson「借肌」
軒仔將於11月與林家謙舉行拉闊音樂會，他表示已今晚有第二次製作會議，他認真表示，「其實今次很嚴格，因為有兩個音樂人的音樂會，所以無論音樂或音響都想呈現最好俾樂迷。」至於視覺上享受方面，他笑言見到他與家謙同站台上，已是一種視覺享受，騷肌則要問Tyson Yoshi借「腹肌」，他坦言雖擁有Tyson健身室的會籍，但從未去操練。
最拿手唱《少理阿爸》
對於不少網民呼喚他與尹光合唱，軒仔就自言是尹光fans，更表示想過以「諧趣歌手」形式與尹光出碟，問到他最愛唱的尹光名曲，除了《荷里活大酒店》，他笑言是「少啲理會爸爸」(《少理阿爸》)，問到會否與林家謙開show時合唱尹光歌曲？他認為可以考慮「都幾好喎，我未聽過佢(林家謙)唱咁唔文青的歌，兩個阿伯喺台唱。」他不忘大讚尹光的新歌《Dear Myself》好聽，直指是年度黑馬歌曲，「好好聽，因為佢用自己標誌性唱腔，去唱佢對職業、觀眾和舞台的一份情，好感情。」除了歌曲，他亦讚歎整個演唱會宣傳，顯示尹光與時並進的專業態度。他亦透露稍後將會以不派台的方式推出新歌。
讚陳卓賢具車手實力廚藝又好
張敬軒早前提到拍旅遊節目，不少網友提議找陳卓賢(Ian)做嘉賓，軒仔亦認同Ian是很好的旅遊玩伴，「陳卓賢小朋友，平時看似很呆，早前我換了新車，司機放假，問他可否兜一轉風，佢有車力實力但又好安全。」他更表示Ian是旅遊節目首選嘉賓，「因為熟絡，咩嘢都講得，我以前的《軒公敲碗》試過請唔熟嘅嘉賓，就住就住好尷尬，反而相熟咩得講得，化學化應會很好，寧願唔出得街剪走。佢(Ian)係煮嘢食好叻嘅人，會同佢野外露營的活動。」至於會否一起食露營腸？他自言好專一，露營腸一定留給吃得清淡的林家謙，他續說，「我中COVID時，佢煮過意粉俾我食，好似安老院將食物擺喺門口，好好食，餐廳水準，唔知係咪買。」
學員要上文化課學種語言
早前他到不少中學和大學作唱歌比賽的擔任歌品比賽評判，他以過來人身份，分享經驗之談，發現中學生更大膽、表演更強，笑言明白為何韓國的練習生，十幾歲便要開始訓練，至於他開辦的音樂學院收生，會否也傾向選較年輕的學員，他強調要先完成應有的學業，作為公眾人物必須注重文化修養，而目前已受訓的19歲學員，完成中學選擇不再繼續升學，所以也要上文化課和語言課程，至少要學習日、韓、英語和普通話共4種語言。