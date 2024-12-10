張敬軒朱咪咪首度合作拍廣告 邀前輩拍新加坡版《軒仔敲碗》再「對食」

看到拍攝現場放滿優質美味的新鮮食材，軒仔及咪咪姐當然拍得特別醒神，加上二人曾在音樂會上合作，首次合拍廣告同樣默契十足，你一言我一語，軒仔說：「凌主席帶來的美食就如咪咪姐一樣『新鮮』，而且咪咪姐充滿正能量，只要有她在的地方便有歡樂，總能帶新鮮感給大家！最驚喜是龍蝦刺身的伴碟亦起用了羽衣甘藍，跟咪咪姐一樣是『正菜』呀！又脆（趣）又爽，哈哈！」軒仔坦言今次與咪咪姐合作拍廣告不夠喉，約定要到新加坡邀請前輩拍攝《軒仔敲碗》，咪咪姐聞言即說：「敲碗呀？即是飲食節目？飲飲食食是我的最愛，但我們也可以透過網絡兩地連線呀，毋須飛來飛去呢！」軒仔隨即口甜舌滑說：「但是我對住你的真人會更開胃呢！」氹得咪咪姐笑不攏嘴！

推介修哥羅蘭姐齊齊用

軒仔又盛讚廣告劇情相當「寫實」，事關自己的確試過因為「遮遮」生病而要親自買餸及下廚。現年68歲的咪咪姐表示從小到大都未曾請過家傭，多年來一直親自買餸煮飯，對食材的新鮮程度最為着緊，並說：「正如我在廣告最後所說的一樣：『買餸點會喺電視買呀！梗係去街巿買㗎啦！』街巿的人流量高，食材自然更新鮮，有新鮮食材是烹調美食的最重要一環，正如我最拿手星洲咖哩雞一樣，用新鮮雞一定較冰鮮雞好食，很多朋友也要求我煮這個菜式給他們打包拿回家呢！」除了新鮮，擁有「至抵精明眼」的咪咪姐直言，價錢同樣重要，「師奶最叻格價，現在只要開啟應用程式，不同檔口的價錢便一目了然，大家可以登記老公的信用卡結帳，『打斧頭』也更簡單，哈哈！」至於向來尊賢敬老的軒仔，希望將「香港街巿」APP推介給前輩羅蘭姐，認真有心！他說：「我最近見過羅蘭姐，看到她操作智能電話時相當熟練，相信要學習使用這個APP零難度，加上長者始終體力有限，不方便拎重物，只要於指定截單時間前在『香港街巿』APP下單，便能即日派專人送到府上，最適合一眾老友記。」咪咪姐亦謂要將「香港街巿」APP推介給「飯腳」羅蘭姐及胡楓（修哥）：「我經常跟修哥及羅蘭姐一起吃飯，知道他們愛吃海鮮，加上年紀大，不建議吃隔夜餸，所以『街巿餸 新鮮送』這個概念真心100分，無論是行動自如，抑或行動不便的老友記，也可以安坐家中『逛街巿』，品嚐『鮮味』！」