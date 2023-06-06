張敬軒演唱會｜兩度開騷延期曾灰爆 以《隱形遊樂場》作勉勵：咬緊牙關衝過去

張敬軒去年底的《Revisit張敬軒演唱會》因確診新冠肺炎而延到今年舉行，昨晚(5日) 一連11場的演唱會於香港會議展覽中心Hall 5BC開鑼，雖然這次是補場及加場演出，卻絕非純粹的重啟，張敬軒與製作團隊調整了歌單，除了轉換部分曲目，更獻唱了新歌《隱形遊樂場》，並且添加新歌新衫 為樂迷送上驚喜。相隔半年再踏會展舞台，原來這是軒仔在幾年的疫情後，首次看到觀眾樣貌的除罩演唱會，他多次單膝跪和九十度鞠躬多謝觀眾愛戴，撲飛入場。昨晚他3度encore，與全場觀眾大合唱《預言書》。

樂壇黑仔王的感悟

接著，軒仔便為大家送上連串驚喜，例如演繹了新加入歌單的《單打獨鬥》和《悲劇人物》；滲入了中樂元素的《風起了》、《夜宴》和《迷失表參道》；繼續在鋼琴自彈自唱的《靈魂相認》及《遙吻》；邊起舞邊向觀眾瘋狂派心甜到漏的《懷舊情人》等。

在encore部分，軒仔在唱前，感觸分享從確診到重踏會展舞台的領悟，「網民話我係樂壇黑仔王，其實我想問，疫情下邊個唔係計劃好，一次又一次被打斷？確診第一日好唔開心，病得最辛苦的一個星期，覺得好灰，覺得自己好失敗，點解今次開騷跟上次一樣，今次仲要係自己確診，上次因為防疫規例被迫暫停，點解我咁唔好彩，但係無得揀，生活就係咁推著你好，你要慢慢醫返好，俾時間自己身體復原，去搵醫生，慢慢咬緊牙關衝過去。」他表示在下午彩排期間，也勉勵一班舞蹈員，當中包括在MIRROR紅館演唱會的受傷舞者，「過去一年發生很多事，如果我哋生活有挫折，企喺原地時，永遠係一個挫折，當我哋俾自己move on和迫自己move on，當你睇返轉頭，這次我開多6場演唱會，總共17場，所以希望大家keep going，無論當下面對甚麼困難，身體、工作或情感上，繼續向前行。」