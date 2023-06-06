張敬軒演唱會｜兩度開騷延期曾灰爆 以《隱形遊樂場》作勉勵：咬緊牙關衝過去

張敬軒去年底的《Revisit張敬軒演唱會》因確診新冠肺炎而延到今年舉行，昨晚(5日) 一連11場的演唱會於香港會議展覽中心Hall 5BC開鑼，雖然這次是補場及加場演出，卻絕非純粹的重啟，張敬軒與製作團隊調整了歌單，除了轉換部分曲目，更獻唱了新歌《隱形遊樂場》，並且添加新歌新衫 為樂迷送上驚喜。相隔半年再踏會展舞台，原來這是軒仔在幾年的疫情後，首次看到觀眾樣貌的除罩演唱會，他多次單膝跪和九十度鞠躬多謝觀眾愛戴，撲飛入場。昨晚他3度encore，與全場觀眾大合唱《預言書》。
更珍惜台上唱歌
演唱會甫開始，穿著白色閃爆西裝的軒仔，與16位舞蹈員載歌載舞演繹了《Deadline》、《Sweet Escape》及《Stop The Time》3首快歌，眾人走到T台的最前方，與台下觀眾作近距離接觸時，炒熱氣氛，辣㷫全場。勁歌熱舞過後，軒仔半說笑指會展比紅館優勝之處，是超時不會罰錢，並表示視乎觀眾反應，繼而單膝跪多謝觀眾。
他分享去年12月26日確診後的心情，「我人生當中已是第二次演唱會要『梅開二度』開兩輪，很擔心令觀眾失望。」因為他知道有不少觀眾看完演唱會飛往外國或特地從外地飛回來，鄭重向所有受影響的觀眾道歉，人生最怕令大家添麻煩。他回想受感染期間，曾服用專為中老年患者的特效藥，兩個月仍未康復，直至向中醫求診才好轉，「所以好珍惜喺台上的每一鐘，因為過去半年我和屋企人的健康，都發生很多事情，令我更珍惜可以大聲跟大家唱歌的機會。」
樂壇黑仔王的感悟
接著，軒仔便為大家送上連串驚喜，例如演繹了新加入歌單的《單打獨鬥》和《悲劇人物》；滲入了中樂元素的《風起了》、《夜宴》和《迷失表參道》；繼續在鋼琴自彈自唱的《靈魂相認》及《遙吻》；邊起舞邊向觀眾瘋狂派心甜到漏的《懷舊情人》等。
在encore部分，軒仔在唱前，感觸分享從確診到重踏會展舞台的領悟，「網民話我係樂壇黑仔王，其實我想問，疫情下邊個唔係計劃好，一次又一次被打斷？確診第一日好唔開心，病得最辛苦的一個星期，覺得好灰，覺得自己好失敗，點解今次開騷跟上次一樣，今次仲要係自己確診，上次因為防疫規例被迫暫停，點解我咁唔好彩，但係無得揀，生活就係咁推著你好，你要慢慢醫返好，俾時間自己身體復原，去搵醫生，慢慢咬緊牙關衝過去。」他表示在下午彩排期間，也勉勵一班舞蹈員，當中包括在MIRROR紅館演唱會的受傷舞者，「過去一年發生很多事，如果我哋生活有挫折，企喺原地時，永遠係一個挫折，當我哋俾自己move on和迫自己move on，當你睇返轉頭，這次我開多6場演唱會，總共17場，所以希望大家keep going，無論當下面對甚麼困難，身體、工作或情感上，繼續向前行。」
送《隱形遊樂場》予移民朋友
軒仔形容錄製新歌《隱形遊樂場》是往倫敦開騷的最大收穫，特地獻唱給將往外地定居的朋友，「遇到很多在當地生活的香港朋友，的確不容易，但我看到他們很樂觀，希望將來有全新的生活環境，可以讓自己更舒適生活，送俾所以飛往外地定居的朋友。」配合煙花、大銀幕的影像，以及軒仔的歌聲，彷彿瞬間到了MV的拍攝現場，親身感受莫明的感動。在唱過國語歌《無能為力》及《雪花抄》後，軒仔宣告完結首場演出。由於觀眾仍不斷高呼encore，軒仔返回台上，一度引起混亂，他呼籲注意安全第一，他唱了《青春常駐》後，再與歌迷大合場《預言書》。不過，大批歌迷仍不肯離場，軒仔重返舞台，再獻唱《我的天》為演唱會畫上圓滿句號。