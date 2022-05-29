張敬軒演唱會｜周國賢送鮑魚感激軒仔助開竅 6號@RubberBand單膝跪答謝

張敬軒紅館演唱會補場今晚(29日)尾場，昨晚(28日)第15場請來周國賢(Endy)和RubberBand擔任嘉賓，軒仔介紹周國賢出場時表示，「我喺香港第一個屋企，得兩條友仔上嚟夾過歌，一個藍奕邦，另一位就係以下呢位嘉賓上過來夾歌。」當周國賢升出舞台與軒仔合唱《目黑》時觀眾歡呼聲震憾整個紅館，連軒仔都話，「大聲到完全聽唔到音樂呀。」
友情似真空鮑魚歷久常新
一如以往，每晚的嘉賓都會送一份禮物給張敬軒，周國賢就送上一大桶罐頭鮑魚，為表誠意他更親自繪畫大桶的包裝畫，他笑言，「我家族做海味，我屋企嘅鑽石牌鮑魚。我幫你開包？哈哈……」周國賢表示好擔心軒仔每日的早餐，即時拆開包裝，軒仔就拿出一罐鮑魚，笑道，「鑽石牌鮑……海之一番……呢個植入廣告真係好抵呀。哈哈。好浪漫，多謝你。我地友誼就像鮑魚，歷久常新真空包裝！」接著周國賢獨唱《14天》。周國賢又分享4年前兩人的一夕話，原來軒仔曾指他的歌充滿掙扎，他指張敬軒默默助人不計回報的修為，讓他反思開竅，「張敬軒先生令我學識愈係難愈要縱容簡單面對，好大得著。」
難忘廣州錄音室
至Encore部分，軒仔請來Rubber band擔任嘉賓，一起合唱《未來見》，RubberBand送上2014年的專輯《Frank》給軒仔，原來這是RubberBand在軒仔廣州錄音室錄製的專輯，他們很感激當年軒仔全力協助，當軒仔表示自己都有這專輯時，主音6號即時單膝下跪多謝軒仔的欣賞。接著，Rubber band 又獨唱《CIAO》令全場氣氛高漲。最後軒仔安歌了五次，唱到十二點半才散場。