張敬軒演唱會｜周國賢送鮑魚感激軒仔助開竅 6號@RubberBand單膝跪答謝

友情似真空鮑魚歷久常新

一如以往，每晚的嘉賓都會送一份禮物給張敬軒，周國賢就送上一大桶罐頭鮑魚，為表誠意他更親自繪畫大桶的包裝畫，他笑言，「我家族做海味，我屋企嘅鑽石牌鮑魚。我幫你開包？哈哈……」周國賢表示好擔心軒仔每日的早餐，即時拆開包裝，軒仔就拿出一罐鮑魚，笑道，「鑽石牌鮑……海之一番……呢個植入廣告真係好抵呀。哈哈。好浪漫，多謝你。我地友誼就像鮑魚，歷久常新真空包裝！」接著周國賢獨唱《14天》。周國賢又分享4年前兩人的一夕話，原來軒仔曾指他的歌充滿掙扎，他指張敬軒默默助人不計回報的修為，讓他反思開竅，「張敬軒先生令我學識愈係難愈要縱容簡單面對，好大得著。」