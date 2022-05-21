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娛樂
2022-05-21 23:24:56

張敬軒演唱會｜姜濤現身任嘉賓 張敬軒：佢一直冇停止令自己進步 (睇片)

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張敬軒紅館演唱會現正進行得如火如荼，早前有傳MIRROR成員姜濤將於16日現身做嘉賓，但其後二人否認。不過，姜濤今晚（21日）終於驚喜現身，令在場觀眾尖叫聲不斷！

由於今晚有姜濤做嘉賓，姜媽與親友一早入場，並獲安排坐在前排位置。至於姜濤與ERROR的肥仔則於開場後才進場，並坐在控制台前，同場還有MakervilleCEO魯庭暉、蘇永康等。

「姜濤好怕醜好怕醜」

當去到嘉賓環節，軒仔介紹姜濤出場前表示，認識過有少新晉歌手，指今晚的嘉賓會不時跟他大談音樂，又會分享一些音樂短片，看著對方不停進步，「佢好得意，佢第一次見我嗰陣好怕醜好怕醜，唔係好夠膽同我講嘢，但自從認識之後，佢每一次問我嘅問題，全部都係關於唱歌同埋音樂。甚至乎，佢令我最感動嘅係，會將啱啱拍好嘅MV，或者啱啱錄好嘅歌，send俾我聽，跟住問『我有邊度唱得唔好？』佢就好似一直都未停止過令自己進步咁。」

兩人合唱張敬軒舊作《斷點》。 姜媽亦有到場睇騷。 Makerville CEO魯庭暉。 姜濤與肥仔@ERROR開騷後進場。

軒仔鼓勵姜濤：我買你贏

軒仔繼續盛讚姜濤，「我覺得呢個年青人好叻，因為喺樂壇當中，你要成為一個長青樹的話，就一定要有足夠嘅鬥志，同埋好客觀咁知道自己邊啲地方叻，邊啲地方冇咁叻，將勤補拙。所以當時，我回覆咗佢一個message，我話『你要加油，我買你贏！』呢兩年，我好開心見到佢成為一位獨當一面嘅歌手，有好多支持者，雖然成長、成名嘅路，對於佢呢個年紀嘅藝人嚟講並唔容易，因為佢哋必需要喺讚美聲同埋各種批評當中，一路勇往直前。但我相信，佢會轉化成力量，成為更成功嘅歌手，今晚我好開心，可以邀請到佢，同佢一齊合唱。呢首歌，我寫嘅時候，佢都未出世。」之後兩人合唱《斷點》。

姜濤親手餵軒仔食薯條

日前，姜濤在社交平台暗示前往美國，估不到卻在張敬軒的演唱會上出現，並擔任嘉賓，軒仔表示：「全世界都以為，包括我都以為，佢已經飛咗去另一個工作嘅地方，跟住突然發現，原來佢仲喺香港，我就好想好想同你一齊，喺呢個舞台上面同你唱歌。姜濤係一個好得意嘅男孩子，每一個同佢工作過嘅人，都會好喜歡佢，因為佢係一個好俾心機，好謙厚嘅人。好奇怪，佢冇呢個年齡層嗰種「盲舂舂」嘅特質。佢咩都會問，咩都想知，咩都想學，所以我實在好喜歡呢個男孩子。加油呀！你睇今晚嘅聲勢，我諗離你自己舉行個人演唱會都唔遠。」

姜濤一如之前所有嘉賓般，向軒仔送上禮物，「我知道呢排你開演唱會，冇啖好食，(冇啖好食都唔係呢一輪)，我送一款我最鍾意嘅食物俾你。」姜濤所送的是漢堡包及薯條，他更親手餵薯條給軒仔吃。之後姜濤唱出重新編舞的 《Master Class》。

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