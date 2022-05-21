張敬軒演唱會｜姜濤現身任嘉賓 張敬軒：佢一直冇停止令自己進步 (睇片)

張敬軒紅館演唱會現正進行得如火如荼，早前有傳MIRROR成員姜濤將於16日現身做嘉賓，但其後二人否認。不過，姜濤今晚（21日）終於驚喜現身，令在場觀眾尖叫聲不斷！

由於今晚有姜濤做嘉賓，姜媽與親友一早入場，並獲安排坐在前排位置。至於姜濤與ERROR的肥仔則於開場後才進場，並坐在控制台前，同場還有Makerville的CEO魯庭暉、蘇永康等。

「姜濤好怕醜好怕醜」

當去到嘉賓環節，軒仔介紹姜濤出場前表示，認識過有少新晉歌手，指今晚的嘉賓會不時跟他大談音樂，又會分享一些音樂短片，看著對方不停進步，「佢好得意，佢第一次見我嗰陣好怕醜好怕醜，唔係好夠膽同我講嘢，但自從認識之後，佢每一次問我嘅問題，全部都係關於唱歌同埋音樂。甚至乎，佢令我最感動嘅係，會將啱啱拍好嘅MV，或者啱啱錄好嘅歌，send俾我聽，跟住問『我有邊度唱得唔好？』佢就好似一直都未停止過令自己進步咁。」