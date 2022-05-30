張敬軒演唱會｜尾場high爆超時！九巴車長陪軒仔Encore到凌晨 日間迫住cut班次

張敬軒在紅館舉行最後一場補唱個唱，他在開場表示這晚會「唔要命咁唱」，最後整個演出約於凌晨1時10分完結，他在Encore環節表示每日4時許回到紅館，便會祈禱，求天父讓他最後唱《遇見神》︰「成為流通管子，作光作鹽，希望我喺台上唱嘅每首歌，講嘅說話都能成為呢個城市嘅安慰和鼓勵，將16晚嘅掌聲榮耀歸與天父」，然後唱《遇見神》為演唱會畫上完美句號。

然而，歌迷情緒十分高漲，就算軒仔已經離場10多分鐘，去到凌晨1時35分，仍有大批歌迷在會場內不停大叫「Encore」，場地亦多次廣播呼籲大家離開。軒仔這次超時演出，不但「唔要命咁唱」，更是不計錢演出，單是紅館罰款保守估計要30多萬。