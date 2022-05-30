張敬軒演唱會｜尾場high爆超時！九巴車長陪軒仔Encore到凌晨 日間迫住cut班次

張敬軒在紅館舉行最後一場補唱個唱，他在開場表示這晚會「唔要命咁唱」，最後整個演出約於凌晨1時10分完結，他在Encore環節表示每日4時許回到紅館，便會祈禱，求天父讓他最後唱《遇見神》︰「成為流通管子，作光作鹽，希望我喺台上唱嘅每首歌，講嘅說話都能成為呢個城市嘅安慰和鼓勵，將16晚嘅掌聲榮耀歸與天父」，然後唱《遇見神》為演唱會畫上完美句號。
然而，歌迷情緒十分高漲，就算軒仔已經離場10多分鐘，去到凌晨1時35分，仍有大批歌迷在會場內不停大叫「Encore」，場地亦多次廣播呼籲大家離開。軒仔這次超時演出，不但「唔要命咁唱」，更是不計錢演出，單是紅館罰款保守估計要30多萬。
車長陪軒仔超時工作
另外，九巴為配合軒仔個唱，特別開辦11條特別線，在演唱會結束後約15分鐘由暢運道停車場開出。據知，九巴這11條特別線的司機於軒仔演出期間，每晚10時便在停車場候命，但軒仔近乎晚晚唱到12點，尾場更唱到凌晨1點幾才散場，儘管車長有超時補水，然而這些巴士仍需在日間停駛，所以公司不得不減班次，讓這些巴士回車廠。以開往青衣的41R為例，據知由合共4班車減至只得1班車。估計軒仔除了要繳付紅館超時罰款，九巴或會向軒仔徵收額外費用，隨時也是以萬元計算，他將會成為歷年最高超時罰款的歌手。