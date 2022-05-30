張敬軒演唱會｜獲Ian增模型車 軒仔：威力跟Ivana封信有得揮

26場演唱會除了有一兩晚機件故障影響收音，軒仔形容演唱會大致順利，給自己80分。」問他下次再開騷會否打破26場紀錄？愈唱愈越勁的軒仔笑言，如果沒票房壓力，對目前狀況有信心可破紀錄。談到每晚演唱會encore到超時，軒仔坦言罰款過百萬，「每晚超時的時間足以開多一兩場show，我都有跪玻璃，老闆是看得好通透的人，他跟我說，沒有東西緊要過公眾對你的支持。」

張敬軒的26場紅館演唱會《The Next 20 Hins演唱會》今晚(29日)舉行最後一場補場，軒仔請來王菀之(Ivana)、MIRROR成員陳卓賢(Ian)和柳應廷(Jer)擔任嘉賓，現場觀眾情緒高漲，再三Encore 仍不願離場，結果破紀錄凌晨一時許才正式完騷。軒仔在完騷受訪時興奮表示，「好開心終於可以瞓返好覺。」

Ian禮物勾童年起憶

昨晚是軒仔演藝生涯裡，自2008年首次踏上紅館開個人演唱會後，第50場紅館show，他半說笑：「唔想認老都唔得，真係日子有功，好感恩即使在新局面新環境，自己仍有自己一片天地，覺得好開心。」問到每晚收到不同嘉賓精心挑選的禮物，哪一位嘉賓的禮物最深刻？軒仔笑言是很難選擇，每份禮物都好有心思，「若要揀一位是菀之的禮物，因為她那封信，我們有很多回憶，我們真的走南闖北，有過很多好驚險的經歷，出來做騷甚麼事也發生，甚麼人也見過，被社團人士困在房間一整晚都試過，所以對她的感情是很獨特不同。」

他不忘補充，不同年齡層會做不同的事，例如認識廿年的藍奕邦、周國賢等老朋友，各有自己的表達方式例如藍奕邦會煲湯，Endy爸爸送鮑魚，他鬼馬表示，「姜餵我食薯條，諗吓都開心！」接著軒仔認直表示，，今晚有份禮物好驚喜，是Ian的禮物，我小時候很喜歡車，很渴望有玩具車，但小時候家境不太好，一直希望有那種鐵皮車，所以今晚佢拎出來，那威力跟Ivana的信有得揮，不過我覺得自己幾十歲，唔好喺到喊叫，嚇親人家，呢位阿叔咩事，彌補我童年缺失，我會將架車放在我睡房。」