張敬軒演唱會｜王菀之讀信軒仔感動爆喊 約定下世要再見（睇片）

張敬軒今日在紅館舉行最後一場個唱補場，軒仔形容首位登場的嘉賓王菀之，是他的「靈魂相認朋友」，也是出生入死的好朋友，他說︰「喺好多年前，一次外埠演出，同主辦方出現溝通失誤，中間嘅agent出現價錢、內部問題，同Ivana被困喺一個場館，我哋當時諗應該走唔到，好彩當時有個恩人喺香港飛嚟救我哋，我咁大個仔都未見過咁大把牛肉刀，所以今晚呢個舞台唔可以冇佢出現。請大家以熱烈掌聲歡迎我嘅皇后！」
王菀之在台上表示，很久沒試過大家無口罩見面，所以很害羞。她說︰「張敬軒同你傾下偈，怕唔怕阻你時間？」之後全場拍掌。她提到帶了禮物，「你估下係禮物精彩啲，定嘉賓精彩啲呢？」軒仔說︰「你咪禮物囉！」然後她拿出其咖啡品牌的紙袋出來，著軒仔可以向她購入咖啡豆放入去。王菀之接著又為自己下月演出宣傳，令觀眾笑過不停。
王菀之答應軒仔下世再見
王菀之及後拿出一張紙向軒仔讀出，那是她寫給對方的一封信︰「張敬軒，你過得好嗎？喺冇見面嘅日子，我同你同好多人一樣都追尋自己嘅夢想，有時好困難，但冇諗過會放棄，因為放棄咗就會成定局……」此時軒仔已經眼泛淚光，她隨即叫停軒仔，並指他哭的話，會令她難以讀下去，接著她再讀出內容︰「因為放棄咗就會成定局，但唔放棄一路行落去仲有希望，所以我哋彼此都要繼續努力。無論將來係點，我都祝福你未來有更多個20年，做你夢想做嘅事，生活開心自在。幾年前，你喺同一個地方問我『如果下一世遇唔返我點算呢？』」軒仔已難以按捺情緒，哭了出來，王菀之也紅著眼睛呼一口氣。
形容張敬軒的光芒發自內心
接著她再讀出信中內容︰「我怕你唔記得，依家再答你一次，我會去搵返你！」然後二人眼濕濕相擁。軒仔以為對方讀完信便說到︰「多謝皇后！多謝你！」並伸出手打算接過這封信，沒料到王菀之說︰「我仲未讀完，但呢句好短！感謝天主賜給大家呢位光芒唔係頭上嘅皇冠，而係心裡面發出嚟照亮好多人嘅張敬軒。」全場掌聲如雷，最後二人手拖手唱出《高八度》。