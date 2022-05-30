張敬軒演唱會｜王菀之讀信軒仔感動爆喊 約定下世要再見（睇片）

張敬軒今日在紅館舉行最後一場個唱補場，軒仔形容首位登場的嘉賓王菀之，是他的「靈魂相認朋友」，也是出生入死的好朋友，他說︰「喺好多年前，一次外埠演出，同主辦方出現溝通失誤，中間嘅agent出現價錢、內部問題，同Ivana被困喺一個場館，我哋當時諗應該走唔到，好彩當時有個恩人喺香港飛嚟救我哋，我咁大個仔都未見過咁大把牛肉刀，所以今晚呢個舞台唔可以冇佢出現。請大家以熱烈掌聲歡迎我嘅皇后！」

王菀之在台上表示，很久沒試過大家無口罩見面，所以很害羞。她說︰「張敬軒同你傾下偈，怕唔怕阻你時間？」之後全場拍掌。她提到帶了禮物，「你估下係禮物精彩啲，定嘉賓精彩啲呢？」軒仔說︰「你咪禮物囉！」然後她拿出其咖啡品牌的紙袋出來，著軒仔可以向她購入咖啡豆放入去。王菀之接著又為自己下月演出宣傳，令觀眾笑過不停。