張敬軒演唱會｜藍奕邦站台讚軒仔冇忘本 幾十萬元歌衫被嘲似白花油咁樣回應

張敬軒的紅館騷《The Next 20 Hins演唱會》昨日舉行至第22場，連日來場次均會有兩組嘉賓登場，昨晚就請來岑寧兒（Yoyo）和藍奕邦，前者以靚聲與軒仔合唱《黃色大門》，更獲主人家公開承諾：「只要我揸住、管理緊Avon錄音室一日，我都會sponsor你所有recording。」岑寧兒聽完當堂嚇呆，笑言要多用錄音室，她獲軒仔大讚是不可多得的好歌手，希望她可以多留時間在香港發展。

唱到安哥環節，軒仔介紹相識20年的藍奕邦，透露當初來到香港朋友不多，藍奕邦就是他其中一位入屋好友，他表示：「今次演唱會，我打過畀佢，我話喺我20周年，好想你嚟見證，冇幾多個廿年，人生亦都冇幾多個20年嘅老朋友。」藍奕邦姣爆登場，兩人先合唱一曲《我倫敦你紐約》，之後藍奕邦談到今次答應任嘉賓原因，是很感激軒仔，亦代表所有觀眾多謝他，因為他一直以來都「冇忘本」，藍奕邦續說：「你冇忘本嘅意思就係，識你咁耐，同埋近年對話當中，我知道你好清楚，你得到嘅所有成就係咩人、邊度嘅人，同埋邊一個地方嘅人畀你。」令全場熱烈喝采及報以掌聲。完騷後，藍奕邦在IG發文多謝軒仔，又自爆忙記在台上向軒也送禮物，自言要去飲番杯冷靜一下。