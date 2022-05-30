張敬軒演唱會｜陳卓賢上台變怕醜仔 軒仔樂見代言廣告被Ian搶走

張敬軒在紅館舉行最後一場個唱補場，這晚更一口氣請來3位嘉賓，包括王菀之、MIRROR的陳卓賢及柳應廷。到場欣賞的還有MIRROR的Edan、AK及ERROR的193、陳潔靈和谷德昭等。陳潔靈與Edan不時咬耳仔。

第二位出場的嘉賓是陳卓賢(Ian)，軒仔首先多謝陳潔靈的提攜，一直給予新人機會，然後他介紹Ian出場，他稱一直有看選秀比賽，留意到對方在fans聚會唱出他的作品《騷靈情歌》，大讚Ian唱得好聽。他續指與Ian有不少共同歌迷，自爆收到不少Hellosss的貼紙，坦言「好舒服同佢share啲fans。」由於Ian首次獨自踏上紅館舞台，他緊張得不知如何是好，更口窒窒說︰「不如……不如我送禮物俾你。因為我……我好緊張，我……我睇咗好多場嘉賓送嘅禮物，好好笑囉。(軒仔︰其實你都好好笑。)係啦，佢哋又好好笑，我又唔係幾好笑，我照返我嘅風格，唔好介意。」軒仔聞言說︰「幽默感呢樣嘢真係冇得勉強。」Ian語帶緊張︰「我知呀！所以冇勉強，我揀嘅禮物都係認真。」