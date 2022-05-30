張敬軒演唱會｜陳卓賢上台變怕醜仔 軒仔樂見代言廣告被Ian搶走

張敬軒在紅館舉行最後一場個唱補場，這晚更一口氣請來3位嘉賓，包括王菀之、MIRROR的陳卓賢及柳應廷。到場欣賞的還有MIRROR的Edan、AK及ERROR的193、陳潔靈和谷德昭等。陳潔靈與Edan不時咬耳仔。
第二位出場的嘉賓是陳卓賢(Ian)，軒仔首先多謝陳潔靈的提攜，一直給予新人機會，然後他介紹Ian出場，他稱一直有看選秀比賽，留意到對方在fans聚會唱出他的作品《騷靈情歌》，大讚Ian唱得好聽。他續指與Ian有不少共同歌迷，自爆收到不少Hellosss的貼紙，坦言「好舒服同佢share啲fans。」由於Ian首次獨自踏上紅館舞台，他緊張得不知如何是好，更口窒窒說︰「不如……不如我送禮物俾你。因為我……我好緊張，我……我睇咗好多場嘉賓送嘅禮物，好好笑囉。(軒仔︰其實你都好好笑。)係啦，佢哋又好好笑，我又唔係幾好笑，我照返我嘅風格，唔好介意。」軒仔聞言說︰「幽默感呢樣嘢真係冇得勉強。」Ian語帶緊張︰「我知呀！所以冇勉強，我揀嘅禮物都係認真。」
Ian送上古董模型車
Ian拿出自己擁有的第一部模型車，他仍然很緊張地介紹送出這份禮物的原因，「同你私下傾偈，皇上(軒仔暱稱)好好，佢教我好多嘢，有好多嘢我都銘記在心，但係有啲印象深刻嘅係，分享到話我哋要有目標，點都好要爭氣，為自己、為支持自己嘅人，除了內在也要有外在目標，等自己去達到呢啲目標，所以呢一個係一個目標，我將呢架玩具模型車送俾你，到我有呢架車嘅時候，我帶你去遊車河。」
軒仔稱Ian送出的模型車牌子不是他代言的那一款，笑道︰「新人就係咁，自己代言唔係呢個牌子，夠膽送另一部出嚟。」Ian一時難以應對，場面非常搞笑，之後Ian說︰「呢部係模型，嗰個係升級版，特別唔同，我哋睇心意，唔睇牌子。」
全場合唱預祝Ian生日
Ian下月生日，軒仔笑說︰「我收到風，你就嚟生日，我就好老實，特別依家工作又唔多，廣告收入又唔夠你多，我賣咗幾年嘅銀行廣告都被你搶走。」此時，Ian又再一次不知如何是好。軒仔就安慰表示很高興見到他拍銀行廣告好開心，見到他們的樂壇成績，愈來愈多人支持他們，又稱每一個歌手都有不同階段，而現階段便是接受他的祝福，之後軒仔與全場合唱生日歌送給Ian，並稱第二份生日禮物便是紅館表演舞台，之後Ian獨唱自己的作品《正式開始》。