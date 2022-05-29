張敬軒演唱會｜霍啟剛憂實名制售票成效 促政府重新審視法律提高刑罰

現時香港當紅歌手舉行演唱會往往出現一票難求的情況，歌迷要入場支持偶像要過五關斬六將，到最後硬食黃牛價，不少網民促政府實施實名制以打擊黃牛黨。MIRROR演唱會後日(31日)公開發售，主辦機構表示實名制購飛，而持票人士若因事未能出席，可於指定時間辦理退票手續，以票面半價退票。
究竟實名制能否打擊黃牛呢？雖然成效未知，但獲得不少網民支持，而霍啟剛則對今次實名制抱住懷疑態度，認為實名制會令大家入場時一肚氣，加上又不能改人名，會隨時嚇走贊助商。他又以自己去看張敬軒的演唱會經驗為例，指原定約太太郭晶晶一同欣賞，但太太因為要幫小朋友溫習而臨時換人，他說︰「好似我今晚咁，老婆突然唔得，如果真係實名制咁我就浪費咗張飛，要一個人睇演唱會又無癮，咁搞法下次買飛時都要唸唸。實名制係咪真係幫到業界手？」
恐實名制嚇怕贊助商
霍啟剛提到今次用實名制購票，「某程度係因為今次係局方主動搵主辦方磋商，態度明顯比以前積極得多，亦代表當局重視『炒黃牛』呢個問題。」他以08年北京奧運開幕禮為例︰「主辦方實行實名制防止炒賣，門票更埋藏晶片以辨認入場者身分。結果籌備票務過程變得非常複雜，增添了代理商大量嘅人力及時間資源。如果我無記錯，最終在北京鳥巢入場時亦未能夠核實身分。」他指實名制令主辦機構籌備演唱會更困難︰「無論體育比賽還是演唱會，單純票務係不能收支平衡，很大程度要靠商業贊助商嘅支持。贊助商亦會要求要一定數量嘅門票回饋俾佢地客戶。試想一下如贊助商仲要安排一隊人手幫客戶做實名登記，梗係會「做一次，怕一次」，下次唔洗唸會再贊助。」
促政府重新審視條例
他又提到現時政府實行「疫苗通行證」對局方來說已是一大難題，認為實名入場會令看表演的過程變得痛苦兼一肚氣，因此必須重新審視現行法律。他指1941年訂下的《公眾娛樂場所》條例，對「黃牛黨」的罰款僅是$2000，稱「完善選舉制度下嘅香港，行政立法關係良好，就是要趁機會幫市民做啲嘢，政府真係可以考慮重新檢視呢條法律，真正杜絕問題嘅根源。」他亦批評城市售票網相當過時，訂場用的「康體通」用戶體驗極差，認為政府必須更新康文署票務系統嘅事宜及進展程度。