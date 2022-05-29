張敬軒演唱會｜霍啟剛憂實名制售票成效 促政府重新審視法律提高刑罰

現時香港當紅歌手舉行演唱會往往出現一票難求的情況，歌迷要入場支持偶像要過五關斬六將，到最後硬食黃牛價，不少網民促政府實施實名制以打擊黃牛黨。MIRROR演唱會後日(31日)公開發售，主辦機構表示實名制購飛，而持票人士若因事未能出席，可於指定時間辦理退票手續，以票面半價退票。

究竟實名制能否打擊黃牛呢？雖然成效未知，但獲得不少網民支持，而霍啟剛則對今次實名制抱住懷疑態度，認為實名制會令大家入場時一肚氣，加上又不能改人名，會隨時嚇走贊助商。他又以自己去看張敬軒的演唱會經驗為例，指原定約太太郭晶晶一同欣賞，但太太因為要幫小朋友溫習而臨時換人，他說︰「好似我今晚咁，老婆突然唔得，如果真係實名制咁我就浪費咗張飛，要一個人睇演唱會又無癮，咁搞法下次買飛時都要唸唸。實名制係咪真係幫到業界手？」