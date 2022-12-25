張敬軒演唱會｜預告明年3月到倫敦開騷 忠粉整「軒弓」笑爆全場

張敬軒於《REVISIT演唱會》跟歌迷渡平安夜，繼續送大禮之餘 ，一開場已經向歌迷派禮物 : 「一定會令大家可以渡過一個好愉快嘅2022年平安夜，叫大家放心交俾我！會展話唔收加時費！」令歌迷開心到飛起，軒公最終由9:30開場唱到零晨踏入聖誕，跟大家一起倒數迎接Merry Christmas ，更連環encore三次至12:50分才散場，令大家滿載而歸。

聖誕節軒公除了向歌迷派禮物，自己亦收歌迷禮物收個不停，經常於他演唱會中出現的一位搞鬼死忠男歌迷，昨晚又再出現，今次更做了一把膠雞加上雞毛掃的弓，自稱這禮物名叫「軒弓」，弓上寫上：「軒弓一發射全心」，笑死全場。軒仔笑問他 : 「又係你呀，陳生？你係咪喺TVB做道具出身？人地一箭雙鵰，你一箭一鵰，你個隻雞⋯⋯仲冇晒毛，其實鵰同雞你識唔識分？為免你引起附近觀眾不安，我收咗佢啦。你已經變成我每次演唱會嘅一幀風景啦，每次都有唔同大禮。我好想自己係觀音菩薩，有個葫蘆可以收咗你。」妙語連珠笑死觀眾。