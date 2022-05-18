張敬軒演唱會｜馮允謙做嘉賓出貓睇「越南文」歌詞 謝霆鋒座上低調支持

Jay Fung一出場獲全場觀眾吶喊歡呼，身為「鬼仔」的他不懂中文，所以兩人合唱《他的故事》時，大會的提詞機打出一串由他自行拼音的英文歌詞，這串文字夾雜廣東話及英文拼音，只有Jay Fung才看得懂，十分搞笑。軒仔在台上問道：「點解今晚提詞機會出一串越南文？我望埋去唔知係乜？」然後更叫大會攝影機，影住那些串字，叫Jay Fung讀出來給觀眾聽，引得全場爆笑。

安歌5次破紀錄

軒仔又謂，Jay Fung一直給他一種好謙厚、謙卑、經常充滿陽光笑容的感覺，這位朋友的聲音，是香港樂壇中他最喜愛的聲音，自己人生當中曾經要人急救，無論監製、錄音，他都二話不說即刻趕到，兩脇插刀，是一個難得的好朋友。而Jay Fung就十分有心，自製了一張７月個唱的入場券給軒仔，他說：「７月我會開演唱會，但係我啲飛未印到出嚟，所以我自己做咗張，呢張飛係７月２、３、４、５都可以用，你鐘意可以來睇晒！」軒仔就笑言：「而家啲後輩，點解咁鐘意整啲紙製品俾長輩！仲要係７月！哈哈，算啦，佢係鬼仔，佢唔識呢啲嘢，好多謝你，你演唱會我一定會嚟！」

重踏紅館一星期，軒仔每場都當尾場演出，昨晚他再一次破紀錄，被歌迷熱情感動，一共安歌了五次，當紅館開大燈，歌迷等到廣播才肯慢慢散場。