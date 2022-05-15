張敬軒演唱會｜Serrini做嘉賓高呼要「泰國捐精」軒仔：我嘅價值係俾機會新人

張敬軒的《The Next 20 Hins演唱會》補場來到第五晚，一直揚言每晚都當尾場做的軒仔，昨晚(14日)破紀錄四度返上舞台encore，教歌迷興奮又滿足。軒仔自言在新人時期曾是「嘉賓王」，感激獲前輩提攜，「我應該利用自己手頭上得到嘅再分享俾人，呢個先係我價值……而我都要俾番機會新人。」然後他介紹嘉賓Serrini出場，早前有傳昨晚的嘉賓是MIRROR成員，但Serrini令全場起哄，無損觀眾興緻，氣氛熱烈。

演唱會由 40 歲開到 41 歲

軒仔表示，原想將這次20周年演唱會送給自己作40歲的生日禮物，沒想到由40歲開到41歲，他坦言疫情下開騷，心理壓力不輕，但漸學會好好活著，好好把握自己在世上的時間，做自己喜歡的音樂，「我要將上帝俾我嘅使命好好去履行，我喺樂壇不是純粹要呃like ，喺IG扮鬼扮馬氹大家開心。我應該利用自己手頭上得到嘅再分享俾人，呢個先係我價值！」他感激前輩在他做新人時給予表演機會，讓更多人認識他，故他亦希望能多給予新人機會，「今晚嘉賓都係一位新人，我哋冇乜交集，但識咗好長時間，呢個咁有才華嘅女人，咁叻、咁有趣，令我流曬口水，希望將來音樂上有合作！」當 Serrini出場時，全場歡呼四起，掌聲不停。