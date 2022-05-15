張敬軒演唱會｜Serrini做嘉賓高呼要「泰國捐精」軒仔：我嘅價值係俾機會新人

張敬軒的《The Next 20 Hins演唱會》補場來到第五晚，一直揚言每晚都當尾場做的軒仔，昨晚(14日)破紀錄四度返上舞台encore，教歌迷興奮又滿足。軒仔自言在新人時期曾是「嘉賓王」，感激獲前輩提攜，「我應該利用自己手頭上得到嘅再分享俾人，呢個先係我價值……而我都要俾番機會新人。」然後他介紹嘉賓Serrini出場，早前有傳昨晚的嘉賓是MIRROR成員，但Serrini令全場起哄，無損觀眾興緻，氣氛熱烈。
演唱會由40歲開到41歲
軒仔表示，原想將這次20周年演唱會送給自己作40歲的生日禮物，沒想到由40歲開到41歲，他坦言疫情下開騷，心理壓力不輕，但漸學會好好活著，好好把握自己在世上的時間，做自己喜歡的音樂，「我要將上帝俾我嘅使命好好去履行，我喺樂壇不是純粹要呃like ，喺IG扮鬼扮馬氹大家開心。我應該利用自己手頭上得到嘅再分享俾人，呢個先係我價值！」他感激前輩在他做新人時給予表演機會，讓更多人認識他，故他亦希望能多給予新人機會，「今晚嘉賓都係一位新人，我哋冇乜交集，但識咗好長時間，呢個咁有才華嘅女人，咁叻、咁有趣，令我流曬口水，希望將來音樂上有合作！」當 Serrini出場時，全場歡呼四起，掌聲不停。
Serrini獻紅館第一次 高呼：我要「泰國捐精」
Serrini以「戰衣」登場，即被軒仔笑問「咁似聖誕樹？波波裙⋯⋯我以為係小鳳姐。」 Serrini回應道：「我係似雀仔係咪？其實呢件係絲絨被。」隨後她表示有禮物送給軒仔，「我見人人都有禮物，不過我唔會送果醬嗰啲⋯⋯呢個係一個鑽石砌割的心形葉。」軒仔接過盆栽笑言，「我知呀，呢種叫多肉植物嘛！」Serrini答：「咪係我囉。多肉樹樹⋯⋯你唔駛淋咁多水，dry dry哋就得。」軒仔即抵死接口，「dry dry哋，咪似我？」Serrini就話：「因為你頭先升高咗個lady （諧音：single lady）」。兩人合唱《披星戴月》後，Serrini獨唱《旋轉with me 》。
Serrini演唱完後，於後台聽到軒仔的《櫻花樹下》音樂響起，抵死地說：「我又要『泰國捐精』！」然後待軒仔唱到「太過堅貞」一句，便自拍高唱「泰國捐精」，十分興奮。問到她於台上看似十分緊張，Serrini坦言：「真係唔知點解見到軒仔就緊張到不得了，想講嘅說話都唔記得咗。」她透露跟軒仔是由網友變朋友，「佢好早follow我，跟住咪網友囉。佢對朋友好好，而且佢聽得明我啲無聊笑話。所以我地好多嘢傾。我嘅第一次⋯⋯紅館做嘉賓就俾咗佢，哈哈。」