張敬軒澳洲開騷冒寒見歌迷 笑言下次開「孖煙囪」演唱會

張敬軒日前於澳洲舉行一連兩場的「THE NEXT 20張敬軒巡迴演唱會．澳洲站」圓滿結束，這亦是軒仔在不足三年的第五十八及第五十九場演唱會。雖然是首次於澳洲悉尼及墨爾本開show，不過兩場均爆滿，演唱會期間軒仔更走到台下跟觀眾握手，又全場萬人大合唱，將氣氛引爆至最高點。

在墨爾本站中，軒仔表示觀眾成就了他的一項紀錄，「喺過去三年，連埋今晚，我總共開咗五十八場嘅演唱會。」全場立即報以歡呼聲及掌聲。他又謂過去三年的疫情中，由最初以為「冇事嘅」，到後來愈來愈多封控，到最後更不能外出，就連他的演唱會都受到影響，「一次紅館、一次會展，兩次都係因為covid嘅原因而要暫停。但係好多謝大家、我嘅歌迷，我會盡我最大嘅努力，將每一首喺我過去呢二十年自己嘅音樂生涯當中嘅作品，去同大家分享，再一次多謝今晚每一個朋友遠道嚟『參觀』張敬軒，哈哈。」除此之外，他又分享自己初入行時的種種經歷與感受，特別是首次見到自己名字及樣貌於卡拉OK中出現，「我一到夜晚就好性感，呀！唔係！好感性。我記得做歌手最開心嘅時間係乜嘢呢？就係聽到我嘅朋友、同事喺卡拉ok唱我自己嘅歌，我第一次喺卡拉OK嘅system入面見到我自己個名同埋自己個樣，就覺得好有成就感。直至近年，我見到自己個名但係張相唔係我，嗰種感覺真係好特別！」歌迷的熱情除了在場內，更延續至演唱會後的場外，墨爾本站一場結束後，過百歌迷於場外守候軒仔，雖然現在澳洲是夏天，但日夜溫差極大，晚上只得八度，不過軒仔亦冒着低溫到場外見守候多時、來自澳洲各城市的fans一面，十分暖心。不過軒仔亦因此患上感冒，所以出發到悉尼一站途中他亦立即服食了強力感冒藥，幸好藥力見效，第二日悉尼站能以最佳狀態示人，更與歌迷來個萬人大合唱，狀態大勇。