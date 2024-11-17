張敬軒澳門演唱尾場黃牛炒至七千元 膽粗粗向陳慧嫻表白

張敬軒自去年於倫敦人綜藝館所舉行的兩個系列演唱會以來，一直反應熱烈，每次門票開賣均秒速售罄，又試過因為太多人擁入網站購票導致「冧server」，幾乎每次開show都一票難求。雖然今晚（17日）是尾場，但門票依然被黃牛炒至七千多元一張，十分誇張。 由於今次演唱會門票供不應求，為了可以讓更多觀眾觀賞這個極具視聽享受的演唱會，加上軒仔為澳門帶來至少五億的經濟收益，澳門倫敦人及主辦方宣佈加開2025年1月11、12、17及18日四場，作為明年倫敦人綜藝館獨家駐場演出的頭炮之作。

昨晚（16日）演唱會上迎來了一位特別嘉賓，軒仔指唱了十四場，昨晚是首次有種考試的感覺，「因為我人生之中其中一位偶像、可以話係我嘅音樂啟蒙老師嚟咗。」他回憶大約是九零年的時候，經常聽一張很經典的唱片及一個演唱會的錄影帶，「所以我覺得今晚係我嘅職業生涯當中一個十分之Remarkable嘅一晚，我要喺度多謝陳慧嫻小姐，多謝你。」 然後對着慧嫻「表白」：「你知道嗎？你喺去讀書之前嘅演唱會，我真係由頭睇到落尾，我由Opening一路到Closing，甚至乎成個《跳舞街》嘅Step我都仲跳得出。以下呢首歌可以話係我未變聲嘅時候我唱得最似你，因為我學緊咬字，同埋我覺得你好靚，嗰個演唱會個頭紗同埋嗰條裙，我每次唱呢首歌嘅時候我都覺得好似有一個任務喺身，送俾大家呢首歌《夜機》。」隨後軒仔又向粉絲表白：「開演演唱會令自己叉爆電，因為有粉絲滿滿嘅愛。」

去年張敬軒於英國倫敦Royal Albert Hall舉行三場《The Prime Classics HINS LIVE 演唱會》，令軒仔成為首位及打破在RAH連開三場的香港歌手紀錄。隨後軒仔將《The Prime Classics》的感動帶到澳門延續下去，於去年十二月至一月，於澳門倫敦人綜藝館舉行十五場演出，是為第二章節；來到今晚（17日）演唱會第三章節的最後一場，軒仔又再刷新了單一歌手一年內於澳門倫開騷的場次紀錄，同時亦打破了個人紀錄。

完show後，軒仔一如以往走到場館外跟「接放學」的歌迷見面，對歌迷的訴求有求必應，除了不斷向歌迷送上各式各樣的祝福。而未開show前，歌迷已於網上紛紛「呼籲」軒仔唱鄧小巧的《神愛世人》，昨晚「接放學」時，軒仔終首次唱出：「好好好，嗱，我未認真學隻歌，我第一次唱，我自己喺屋企沖涼房唱，我成日聽。」然後便唱出一段副歌，唱畢後笑說：「失禮晒小巧㖭。再一次多謝大家，大家玩得好開心，係玩我玩得好開心呀，哈哈。」